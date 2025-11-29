Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το πρακτορείο καλλιτεχνών United Agents, που τον εκπροσωπεί.

Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το United Agents.

«Θα τον θυμόμαστε για τα έργα του, για τη λαμπρότητα και την ανθρωπιά τους, για το χιούμορ του, την αθυροστομία του, τη γενναιοδωρία της ψυχής του και την βαθιά αγάπη του για την αγγλική γλώσσα», πρόσθεσαν οι United Agents.

«Ήταν τιμή να συνεργαστούμε με τον Τομ και να τον γνωρίσουμε.»

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Ο θεατρικός συγγραφέας μαγνήτισε τις καρδιές του κοινού για περισσότερες από έξι δεκαετίες με έργα που εξερευνούσαν φιλοσοφικά και πολιτικά θέματα.

Έγραψε επίσης για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Διασκεύασε το μυθιστόρημα του Λέο Τολστόι Άννα Καρένινα για την ταινία του 2012 με πρωταγωνιστές την Κίρα Νάιτλι και τον Τζουντ Λο.

Το 2020, κυκλοφόρησε το ημι-αυτοβιογραφικό νέο του έργο με τίτλο Leopoldstadt — που διαδραματίζεται στη εβραϊκή συνοικία της Βιέννης στις αρχές του 20ού αιώνα — το οποίο αργότερα του χάρισε το βραβείο Olivier για την καλύτερη νέα παράσταση και κέρδισε τέσσερα βραβεία Tony.

Γεννημένος ως Τόμας Στράσλερ στην Τσεχοσλοβακία, έφυγε από την πατρίδα του κατά την κατοχή από τους Ναζί και βρήκε καταφύγιο στη Βρετανία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έλαβε πολλά τιμητικά και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ιπποτικού τίτλου από την αείμνηστη Βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη λογοτεχνία το 1997.

Η καριέρα του ως θεατρικός συγγραφέας απογειώθηκε τη δεκαετία του 1960, όταν το Rosencrantz and Guildenstern are Dead έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Edinburgh Fringe. Αργότερα ανεβήκε στο National Theatre και στο Broadway.

Το έργο επικεντρώνεται σε δύο δευτερεύοντες χαρακτήρες από το Άμλετ. Κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Tony το 1968, ανάμεσά τους και το βραβείο καλύτερου έργου.