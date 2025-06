Πέθανε ο Μπόμπι Σέρμαν, τραγουδιστής και ηθοποιός των 60s και 70s 

Tραγουδιστής και ηθοποιός o Μπόμπι Σέρμαν, υπήρξε είδωλο των εφήβων γράφοντας μια σειρά επιτυχίες στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Γεννημένος στη Σάντα Μόνικα, ο Ρόμπερτ Κάμποτ Σέρμαν Τζούνιορ σπούδασε φωνητική ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο στο λύκειο στο Βαν Νάις. Μετά το λύκειο, σπούδασε Παιδοψυχολογία στο Pierce College, αλλά η ζωή του άλλαξε όταν μια φίλη του τον πήγε σε ένα πάρτι του καστ για την ταινία του 1965 «The Greatest Story Ever Told».

Ο Σέρμαν σηκώθηκε να τραγουδήσει με την μπάντα στο πάρτι και οι ηθοποιοί Νάταλι Γουντ, Τζέιν Φόντα και Σαλ Μίνεο τον πλησίασαν και του είπαν ότι ήθελαν να δώσουν ώθηση στην καριέρα του. Ο Σέρμαν είχε ήδη κυκλοφορήσει μερικά singles σε μικρές δισκογραφικές εταιρείες στις αρχές της δεκαετίας του '60 και ο Μίνεο έγραψε και έκανε την παραγωγή ενός άλλου single, του «Nobody’s Sweetheart». Οι ηθοποιοί βρήκαν επίσης στον Σέρμαν έναν ατζέντη και σύντομα εντάχθηκε στο καστ της παράστασης χορού Shindig!, τραγουδώντας επιτυχίες άλλων τραγουδιστών.

