Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε - «Έχω ζήσει περισσότερες από 150 ζωές» είχε πει

«Η υποκριτική ήταν μια υπέροχη καριέρα. Έχω ζήσει περισσότερες από 150 ζωές – ιερόδουλη, αγία, ρομαντική, κάθε είδους γυναίκα – και είναι υπέροχο να έχεις αυτή την ευκαιρία να αλλάζεις τον εαυτό σου. Έχω συνεργαστεί με τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες. Μου έδωσαν τα πάντα», είχε αναφέρει κατά την βράβευσή της, για το σύνολο της καριέρας της, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το 2022, η Κλαούντια Καρντινάλε, η οποία «έφυγε» την Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, στο Νεμούρ της Γαλλίας.

Τα λόγια της εκείνα, συμπύκνωναν περισσότερα από 60 χρόνια καριέρας στο θέατρο και το σινεμά, με την ίδια να αποτελεί σύμβολο του μεταπολεμικού ιταλικού κινηματογράφου, ενώ την αποκαλούσαν, επίσης, «σειρήνα του κινηματογράφου».

Claudia Cardinale, icône éternelle du cinéma italien, nous a quittés 🌹



Muse de Sergio Leone (Il était une fois dans l’Ouest) de Visconti (Le Guépard), de Fellini (Huit et demi), elle a marqué des générations de spectateurs.⁰

Actrice engagée dans la défense des droits des… pic.twitter.com/lq6ztWBpt4 — CANAL+ (@canalplus) September 24, 2025

Μεγαλωμένη στην Τυνησία σε οικογένεια σικελικής καταγωγής, η Καρντινάλε ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο από ένα ταξίδι: το 1957 κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην Τυνίδα και τιμήθηκε με ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου της έγινε πρόταση να παρακολουθήσει τη Σχολή Κινηματογράφου της Ρώμης. Έκανε το ντεμπούτο της στο σινεμά το 1958 με την ιταλική κωμωδία «Ο κλέψας του κλέψαντος» του Μάριο Μονιτσέλι.

Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε συνομιλεί με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τον Τύπο στο πλατό της ταινίας «Il Magnifico Cornuto» (στα αγγλικά: The Magnificent Cuckold), σε σκηνοθεσία Αντόνιο Πιετραντζέλι, στις 16 Ιουνίου 1964. (AP Photo/Girolamo di Majo)

Καθότι είχε μεγαλώσει σε οικογένεια όπου μιλούσαν σικελική διάλεκτο και είχε σπουδάσει σε γαλλόφωνο σχολείο, η φωνή της έπρεπε να μεταγλωττιστεί για τους πρώτους της ρόλους στην ιταλική οθόνη.

Έπειτα από μία σειρά μικρών ρόλων, η ηθοποιός με τη βραχνή φωνή έγινε διεθνώς διάσημη το 1963 όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «8 1/2» του Φεντερίκο Φελίνι, ενώ την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε με τον Μπερτ Λάνκαστερ στην ταινία «Ο Γατόπαρδος» του Λουτσίνο Βισκόντι.

«Ο Φεντερίκο με ήθελε ξανθιά, ο Λουκίνο με ήθελε μελαχρινή. Με τον Φελίνι δεν είχες σενάριο, ήταν όλα αυτοσχεδιασμός. Όταν κινηματογραφούσε, όλοι οι ηθοποιοί έρχονταν να τον δουν, γιατί ήταν μαγικός. Το πλατό ήταν σαν τσίρκο … Με τον Βισκόντι, το ακριβώς αντίθετο, σαν να κάνεις θέατρο. Δεν μπορούσαμε να πούμε λέξη. Ήταν πολύ σοβαρός», είχε πει αναφορικά με τις σκηνοθετικές προσεγγίσεις των Φελίνι και Βισκόντι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον «Guardian».

Rest in peace Claudia Cardinale. My favorite performance of hers is The Leopard as Angelica Sedara, but the first time I ever saw was this moment in 8 1/2 (1963), gliding into the film, a muse capturing all our attention without a word exuding effortless charm. Grazie Claudia. pic.twitter.com/qwMHO17Tom — Molly🎧🏳️‍🌈 (@RasberryRazz) September 23, 2025

Έκτοτε η φήμη της άνοιξε την πόρτα σε παραγωγές του Χόλιγουντ και το όνομά της φιγούραρε δίπλα σε ταινίες όπως «Ο Ροζ Πάνθηρας», σε σκηνοθεσία Μπλέικ Έντουαρντς και «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε το 1968. Έπειτα από πλήγμα που υπέστη στη δεκαετία του 1970, ο Φράνκο Τζεφιρέλι την έβγαλε από το αδιέξοδο δίνοντάς της ρόλο στην τηλεοπτική μίνι σειρά του 1977 «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Συνέχισε έπειτα να συνεργάζεται με άλλους Ευρωπαίους σκηνοθέτες, όπως ο Βέρνερ Χέρτζογκ και ο Μάρκο Μπελόκιο.

Though there are so many works of Claudia Cardinale I could list as her best, whenever I think of her, the one movie that always come to my mind is Valerio Zurlini's "Girl with a Suitcase" (1961). I simply can't imagine another actor playing this complicated role with such ease. pic.twitter.com/6K0iDf57Kh — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) September 24, 2025

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός με τη βραχνή φωνή συνέχισε να γυρίζει ταινίες σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, εμφανιζόμενη στην ελβετική τηλεοπτική σειρά Bulle το 2020.

Η Κλαούντια Καρντινάλε εμφανίζεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Sink or Swim» στο 71ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στις Κάννες, στις 13 Μαΐου 2018. (Φωτ.: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη Γαλλία και ούσα φίλη με τους προέδρους Φρανσουά Μιτεράν και Ζακ Σιράκ, στράφηκε προς το θέατρο στις αρχές του αιώνα, κερδίζοντας επευφημίες για τις εμφανίσεις της στη σκηνή.

Κεντρική φωτ.: Η Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε κοιτάζεται στον καθρέφτη, ενώ ο Φιγάρο Αλεξάντρ της φτιάχνει τα μαλλιά. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1962. (AP Photo/Str)