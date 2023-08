Παζολίνι, μιούζικαλ και σύγχρονος χορός στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Στην 7η περίοδο λειτουργίας της εισέρχεται η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και επιχειρεί μια ριζική διεύρυνση των ορίων του χώρου, παρουσιάζοντας την καλλιτεχνική περίοδο 2023/24 ένα πρόγραμμα τολμηρών και επίκαιρων προτάσεων, δίνοντας έμφαση στην ηλικιακή και αισθητική διεύρυνση του κοινού της και τις γόνιμες συνεργασίες, καθώς και συστηματική καλλιέργεια του θεμελιακού της στίγματος: του σύγχρονου μουσικού θεάτρου, τόσο στις ψυχαγωγικές όσο και στις ερευνητικότητες όψεις του, με μια σειρά από αναβιώσεις σημαντικών έργων αλλά και νέων παραγωγών.

Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή

Αυτά προκύπτουν από το πλούσιο πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής για τη νέα σεζόν, το οποίο –μεταξύ άλλων– περιλαμβάνει την πανελλήνια πρώτη παρουσίαση του κύκνειου άσματος του Πιερ Πάολο Παζολίνι σε παράσταση μουσικού θεάτρου, πρωτότυπες παραγωγές μουσικοθεατρικών έργων, όπερα της Νάντιας Μπουλανζέ στη μόλις τρίτη παρουσίασή της εδώ και εκατό χρόνια, μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σύγχρονου χορού, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών όπερας και μιούζικαλ, παραστάσεις για βρέφη και γονείς, παιδιά και νέους, συναυλίες, καθώς και δύο φεστιβάλ αφιερωμένα στην μπαρόκ μουσική και στα κρουστά όργανα.

«Σαλό, 120 μέρες στα Σόδομα» και «Η νεκρή πόλη»

Σε πανελλήνια πρώτη παρουσιάζονται στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ το «Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα» (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024), «Ο αποτυχημένος» και «Η νεκρή πόλη». Η ταινία του Παζολίνι μετατρέπεται, μετά από ανάθεση της ΕΛΣ, σε ρηξικέλευθη παράσταση μουσικού θεάτρου από τον σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη σε συνεργασία με τον συνθέτη Τζεφ Βάνγκερ και έναν πολυάριθμο θίασο.

Το μυθιστόρημα «Ο αποτυχημένος» του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, που σφράγισε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται (Απρίλιος 2024) σε διασκευή και σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου, και πραγματεύεται την επινοημένη φιλία ανάμεσα στον Καναδό πιανίστα Γκλεν Γκουλντ και δύο Αυστριακούς πρώην συμμαθητές του στην τάξη του Βλαντιμίρ Χόροβιτς, που έζησαν τη ζωή τους ως αποτυχημένοι πιανίστες.

Σε συμπαραγωγή με τον ιδιαίτερο αμερικανικό θίασο Catapult Opera παρουσιάζεται (Ιανουάριος 2024) το έργο «Η νεκρή πόλη» που αποτελεί και τη μοναδική όπερα που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό.

Από την όπερα «Η νεκρή πόλη». Πηγή φωτ.: ΕΛΣ / nationalopera.gr

Το ανέβασμά της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα είναι μόλις το τρίτο της εδώ και πάνω από έναν αιώνα, όσο για την υπόθεση της όπερας, αφορά στην ιστορία ενός παρακμιακού αιμομικτικού πάθους με σκηνικό την ανασκαφή των ερειπίων της αρχαίας πόλης των Μυκηνών.

Αναβιώσεις

Στις πέντε ανέρχονται οι αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών μιούζικαλ και όπερας που είχαν παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τα προηγούμενα έτη και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2023/24. Πρόκειται για το πολυβραβευμένο μιούζικαλ που αποτελεί μια σκοτεινή ιστορία ενηλικίωσης, «Into the Woods» (Δεκέμβριος 2023-Ιανουάριος 2024), των Στήβεν Σόντχαϊμ και Τζέιμς Λαπάιν, σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου.

Από το μιούζικαλ «Into the Woods». Πηγή φωτ.: ΕΛΣ / nationalopera.gr

Την πολυσυζητημένη όπερα δωματίου «Στρέλλα» (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023) του Μιχάλη Παρασκάκη σε λιμπρέτο Αλεξάνδρας Κ*, βασισμένη στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή.

Το μιούζικαλ «The Last Five Years» (Μάρτιος 2024) του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία του Δημήτρη Δημόπουλου, όπου η νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα προσφέρει απλόχερα μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία. Το μιούζικαλ εξιστορεί τα πέντε χρόνια σχέσης ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, από τη συνάντησή τους, τον γάμο και τον χωρισμό.

Από το μιούζικαλ «The Last Five Years». Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή

Ακόμη, στη νέα σεζόν ανανεώνουν το ραντεβού τους το μαγευτικό παραμύθι από την Ανατολή, η όπερα για παιδιά και νέους «Το ερωτευμένο σύννεφο» (Νοέμβριος 2023) της Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, όπως και η χοροθεατρική παράσταση για βρέφη και τους γονείς τους «Underwater» (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023), των Ξένιας Αηδονοπούλου και Γεωργίας Τέγου, οι οποίες προσφέρουν ένα ονειρικό ταξίδι στη βαθιά γαλάζια θάλασσα.

Χορός, συναυλίες και φεστιβάλ

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση των τριπτύχων «Human Behaviour» και «Human Nature» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, το Μπαλέτο της ΕΛΣ επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή με το νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού «Colours» (Νοέμβριος 2023), σε χορογραφίες των Εύας Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Από το τρίπτυχο σύγχρονου χορού «Colours». Πηγή φωτ.: ΕΛΣ / nationalopera.gr

Μια ιδιότυπη παράσταση που συνδυάζει το μουσικό θέατρο με τη σύγχρονη πειραματική μουσική είναι «Η φωνή των Βακχών» (Μάιος 2024) του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και με τη συμμετοχή του τενόρου Χρήστου Κεχρή και μουσικών από το Ergon Εnsemble, που εστιάζει στην ανθρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας δημιουργώντας μια αίσθηση αρχέγονης τελετουργίας.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει ρεσιτάλ πιάνου του διακεκριμένου πιανίστα Απόστολου Παληού με κλασικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη για σόλο πιάνο (Σεπτέμβριος 2023), τη συναυλία-αφιέρωμα «Spoudassato Moussikin» (1η Οκτωβρίου) στον Μανώλη Καλομοίρη από το Ωδείο Αθηνών, και τη συναυλία «Φως! ω, πού είναι το φως;» (12 Μαΐου) με τραγούδια σε ποίηση του νομπελίστα Ινδού ποιητή Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από δύο φεστιβάλ: το 6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής (Νοέμβριος 2023) και το πρώτο Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ (Ιούλιος 2023).

Την επιμέλεια προγράμματος Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ έχει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης.

* H προπώληση για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023 που θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» και στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχει ξεκινήσει. Πληροφορίες και εισιτήρια στα Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00), www.ticketservices.gr και στα εκδοτήρια Ticket Services (Πανεπιστημίου 39). Ομαδικές πωλήσεις στο 2130885742, τα ταμεία της ΕΛΣ θα παραμείνουν κλειστά μεταξύ 12 και 20 Αυγούστου.

Κεντρική φωτ.: Από το μιούζικαλ «The Last Five Years». Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα, πηγή φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή