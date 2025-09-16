Οι βραβευμένες ταινίες του 9ου Beyond Borders «ταξιδεύουν» στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης

Πλώρη για την Κωνσταντινούπολη βάζει το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου μετά την ολοκλήρωση της επετειακής 10ης έκδοσής του, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 24 και 31 Αυγούστου 2025. Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης θα πραγματοποιηθεί, το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου, ένα πρόγραμμα προβολών των βραβευμένων ταινιών της έκδοσης του 9ου Beyond Borders καθώς και συζητήσεις.

«Η παρουσία του Beyond Borders στην Κωνσταντινούπολη ήταν για εμάς ένα όνειρο χρόνων – μια ευκαιρία να φέρουμε πιο κοντά όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο μακρινό, αλλά μαγευτικό Καστελλόριζο. Μέσα από αυτή τη μεταφορά θέλαμε να δείξουμε πως ο πολιτισμός και ο διάλογος έχουν τη δύναμη να ενώνουν κόσμους και αντιλήψεις» αναφέρει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Beyond Borders - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, Ειρήνη Σαρίογλου.

Όπως προσθέτει, «η συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και βασίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας μας, αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Νιώθουμε υπερηφάνεια για τις ταινίες που παρουσιάζουμε – έργα με τόλμη, χιούμορ και αλήθεια, που αξίζουν να ταξιδέψουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Σας περιμένουμε για δύο βραδιές κινηματογράφου στην Κωνσταντινούπολη, με τη ζεστασιά και την ψυχή του Καστελλορίζου!»

Πηγή φωτ.: Beyond Borders

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες όπως το «Monument» (Χρυσός Φοίνικας μicro) του Maksim Avdeev (Ρωσία, 2024, 15' Ελληνική Πρεμιέρα) για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας, το «Searching for Rodakis» (Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας) του Kerem Soyyilmaz (Τουρκία, 2023, 57'), για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη «Λώξη» (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Θανάση Καφετζή και Δημήτρη Ζάχου (Ελλάδα, 2024, 87'), για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, το «Koka» (Χρυσό Στεφάνι Μεγίστης – Grand Prix) του Aliaksandr Tsymbaliuk (Πολωνία, 2024, 47' Ελληνική Πρεμιέρα), για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα και το «Sister of Mine» (Αργυρός Φοίνικας μicro) του Mariusz Rusinski (Πολωνία, 2023, 30' Ελληνική Πρεμιέρα), για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.