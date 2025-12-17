Μουσείο του Λούβρου: Άνοιξε μερικώς αλλά το προσωπικό ψηφίζει παράταση της απεργίας

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι άνοιξε ξανά μερικώς την Τετάρτη, παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του ψήφισε ομόφωνα την παράταση της απεργίας που ξεκίνησε τη Δευτέρα για θέματα μισθών και συνθηκών εργασίας.

Η μερική επαναλειτουργία σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν τα αριστουργήματα του μουσείου, όπως τη Μόνα Λίζα και το γλυπτό της Νίκης της Σαμοθράκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λούβρο.

Η απεργία πραγματοποιείται έπειτα από μία ληστεία κοσμημάτων τον Οκτώβριο 2025, καθώς και πρόσφατα προβλήματα στις υποδομές, όπως μια διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε αρχαία βιβλία, τα οποία έφεραν στο φως εμφανή κενά ασφαλείας και αποκάλυψαν την επιδεινούμενη κατάσταση του μουσείου.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα συνδικάτα έχουν δηλώσει ότι το προσωπικό του Λούβρου είναι υπερβολικά επιβαρυμένο και κακοδιαχειριζόμενο, και ζητούν περισσότερες προσλήψεις, αυξήσεις μισθών και ανακατεύθυνση των δαπανών.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, η οποία έχει δεχτεί έντονη κριτική από τον Οκτώβριο, όταν διαρρήκτες έκλεψαν κοσμήματα της βασιλικής οικογένειας, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (103,14 εκατομμύρια δολάρια), θα απαντήσει σε ερωτήσεις της γαλλικής Γερουσίας το απόγευμα της Τετάρτης.

Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν το μουσείο το 2023, ή περίπου 30.000 επισκέπτες την ημέρα.