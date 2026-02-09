Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Πώς «ντύνουμε» τα πράγματα, πώς συστηνόμαστε και μας παρουσιάζουν; Με λέξεις τοποθετημένες σε σειρά ώστε να δημιουργηθούν φράσεις ορισμένου νοήματος. Αυτές ενδύουν τις σελίδες των βιβλίων, αυτές και την πρότερη μορφή τους, τις κάθε είδους πλάκες – πέτρινες ή και μαρμάρινες – από αρχαιοτάτων χρόνων: σε μία γλώσσα ελληνική.

«Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική· / το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. / Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου» ανακαλώ τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη από το «Άξιον Εστί». «Άξια εστί» η ποίηση του Ελύτη, όχι μόνο για το περιεχόμενο των ποιητικών του έργων και την ψυχική ανάταση που προσφέρει στους αναγνώστες, αλλά και για τη φροντίδα με την οποία χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα συνεχίζοντας μέσω της ποιητικής δημιουργίας τη διάδοσή της ανά τον κόσμο.

«Πατώντας» στο μονοπάτι που είχαν πρώτοι χαράξει οι Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Όμηρος, Αισχύλος, Θουκυδίδης, Ηρόδοτος, Πλούταρχος, Ιπποκράτης, μεταξύ άλλων. Σαν η γλώσσα να είναι ένα κουβάρι που ξετυλίγεται· η κλωστή του συμβολίζει τη διάδοσή της και σε αυτή την κλωστή περιλαμβάνονται τα κείμενα – ποιητικά και μη – αρχής γενομένης της γραπτής μορφής της γλώσσας έως τις ημέρες μας· καθώς και μέσα από τα κείμενα εκείνα ξεκίνησε η γραπτή μορφή διάδοσης της γλώσσας, και όσο διαδίδεται θα εξακολουθεί να υπάρχει και μαζί με αυτήν ο πολιτισμός της χώρας.

Πρόδηλο είναι ότι κάθε γλώσσα έχει τη δική της ιστορία – αυτό, σε ευρύτερο επίπεδο. Αλλά και μεμονωμένα, σε καθέναν από εμάς, η γλώσσα – το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε – είναι αδιαμφισβήτητη ταυτότητα της προσωπικότητας και του ψυχισμού μας. Οι λέξεις που επιλέγουμε να μιλήσουμε ή να γράψουμε μας συστήνουν στους γύρω μας, καθώς και στο αναγνωστικό κοινό που δεν γνωρίζουμε αλλά έχει «κρατηθεί» από τις λέξεις μας και αναμένει το επόμενο κείμενό μας.

Μία τρόπον τινά αλληλογραφία δίχως ρητή απάντηση, κι αυτή η προσμονή – της ανάγνωσης του επόμενου κειμένου – αποτελεί ένα παράδειγμα της γοητείας που μπορεί να προκαλέσει ένα άρτιο κείμενο. Κι ένα τέτοιο άρτιο κείμενο μπορεί να λεχθεί ότι είναι κι αυτό ένα έργο τέχνης. Κι έχει γίνει τέτοιο με τη σωστή φροντίδα των λέξεων. Ορισμένες φορές θαρρείς πως οι λέξεις έχουν δεχθεί παρακάλια για να μπουν στη σωστή σειρά δημιουργώντας τη δική τους μουσικότητα.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Οι λέξεις είναι επίσης παντοδύναμες να «γεννήσουν» τρυφερότητα και αποδοχή, να μεταβάλλουν τη διάθεσή μας. Οι λέξεις «βανδαλίζονται» λόγω του τρόπου που χρησιμοποιούνται (με αρκετά τα παραδείγματα στη σημερινή, ψηφιακή εποχή), «βανδαλίζουν» κι εκείνες: μπορούν να γίνουν λόγος επιθετικός και να «τρυπήσουν» πρόσωπα, ακόμη και βίαιος λόγος συνοδευόμενες από αντίστοιχες πράξεις.

Χρήση της ελληνικής γλώσσας γράφεται το παρόν κείμενο με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου που ανακηρύχθηκε (φθινόπωρο 2025) από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Μία, αν μη τι άλλο, απόφαση - σταθμός «που μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς αναγνωρίζει την οικουμενική και διαχρονική σημασία και την ευρεία χρήση των λέξεών της στην επιστήμη και στον πολιτισμό», όπως είχε υπογραμμίσει τον Νοέμβριο 2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την απόφαση της UNESCO για την ελληνική γλώσσα.

Σημειωτέον ότι η ελληνική γλώσσα τιμάτο κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου και πριν από την ανακήρυξη της UNESCO. Παρότι η ελληνική γλώσσα έχει τις απαρχές της εδώ και χιλιάδες χρόνια, η καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένη σε αυτή, θεσμοθετήθηκε μόλις το 2017, με κοινή απόφαση (ΦΕΚ της 24ης Απριλίου 2017, αρ. 1384) των υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας.

Το σχέδιο νόμου έφερε τον τίτλο «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού» με προτεινόμενη ημέρα την 20ή Μαΐου, ημέρα γέννησης του Σωκράτη. Με κοινή υπουργική απόφαση επελέγη τελικά η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού (1798-1857). Την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλο το κόσμο.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Δίνεται έτσι και επίσημα η αφορμή για σκέψη και συζήτηση – εντός ή εκτός εκδηλώσεων – για την ανάδειξη του πλούτου και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, την πορεία της ανά τους αιώνες και του ρόλου που διαδραμάτισε μέσω της οικουμενικής συνεισφοράς της στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ακόμη, για τις ιδιομορφίες της, την απλοποίησή της, κατά πόσον τη χρησιμοποιούμε στη μεταξύ μας ανθρώπινη επικοινωνία και με ποιον τρόπο, πώς αισθανόμαστε όταν διαβάζουμε ένα κείμενο σε παραλλαγές της γλώσσας μας, καθώς και στους κατά τόπους και χρόνους «βανδαλισμούς» της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πνευματικό μας πλούτο ως άτομα, κοινωνία και έθνος.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock