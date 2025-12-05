«Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση»: Αναβάλλεται η σημερινή προβολή στο Παλλάς λόγω καιρικών συνθηκών

Αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών, η σημερινή (05/12) προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο «Παλλάς». Αυτό ανακοίνωσε ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως που διοργανώνει την προβολή. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Όπως είχαμε σημειώσει (εδώ), το υβριδικό ντοκιμαντέρ «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter» του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου «Maria Callas - Letters and Memoirs», η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Μόνικα Μπελούτσι @David Koskas Callas Tournage

Παρακολουθούμε και συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές, τη σημερινή και εκείνη κατά την οποία η Κάλλας έφθασε στο απόγειο της δόξας της, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουμε και γινόμαστε μάρτυρες ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιό και τη φωνή που σημάδεψε τον 20ό αιώνα: δύο γυναίκες που, παρά το διαφορετικό τους υπόβαθρο, συναντιούνται εκ των υστέρων χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση»