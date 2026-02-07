Το Μάπετ Σόου επέστρεψε μαζί με τη ντίβα του

Στο θρυλικό θέατρο Μάπετ τα φώτα της ράμπας άναψαν. «Ώρα να παίξουμε τη μουσική. Ώρα να ανάψουμε τα φώτα. Ώρα να γνωρίσουμε τα Μάπετ, στο Μάπετ Σόου απόψε. Ώρα να βάλουμε μακιγιάζ. Ώρα να ντυθούμε καλά. Ώρα να ανεβάσουμε την αυλαία στο Μάπετ Σόου». Η αυλαία ανέβηκε…

Η πλατφόρμα Disney+ αναβίωσε τη θρυλική, τηλεοπτική σειρά «The Muppet Show», η οποία προβάλλεται από τις 4 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρο το κουκλοθέατρο επέστρεψε-μαζί φυσικά ο Κέρμιτ ο Βάτραχος και η λατρεμένη ντίβα, Μις Πίγκι. «Ποια είναι η ντίβα; Moi, moi, moi». Καλεσμένη η ποπ τραγουδίστρια του «Espresso» Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με σύντομες εμφανίσεις της Μάγια Ρούντολφ και του Σεθ Ρόγκαν. Δεν λείπουν φυσικά, ούτε ο πιανίστας Ραούλ ο Σκύλος, ούτε ο Φόζι ο Αρκούδος, ούτε η Τζέιν η Χίπισσα, ούτε ο Σουηδός Σεφ, που μιλάει μια ακατάληπτη διάλεκτο με σουηδικό αξάν. Εμφανίζονται όλες οι μαριονέτες. Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι περίφημοι «γέροι» του σόου, οι Στάτλερ και Γουόλντορφ, μαζί με τις φαρμακερές τους ατάκες. Είναι οι μόνιμοι θεατές στο θεωρείο, οι οποίοι δεν μισούν το σόου, αλλά τους αρέσει να το κοροϊδεύουν. Η απόλαυσή τους είναι το κράξιμο.

«Γιατί ερχόμαστε πάντα εδώ; Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ... Είναι λίγο σαν βασανιστήριο, να πρέπει να δούμε το σόου».

Με το αφιέρωμα, διάρκειας μισής ώρας, η πλατφόρμα γιορτάζει τα πενήντα χρόνια των Μάπετς. Το «The Muppet Show» ολοκληρώθηκε οριστικά με την πέμπτη και τελευταία σεζόν του το 1981. Τότε, το θεαματικό αυτό κράμα κούκλας και βαριετέ φιλοξενούσε καλεσμένους όπως η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η Τζόαν Μπαέζ και ο Τζιν Κέλι. Για όλους όσοι θέλουν να δουν και τα παλιά επεισόδια, η Disney+ φιλοξενεί και τις κλασικές σεζόν της σειράς, που έκανε πρεμιέρα στη Βρετανία το 1976. Δημιουργός ο Τζιμ Χένσον, που υπέγραψε και το «Sesame Street». Στην Ελλάδα προβλήθηκε αρκετά χρόνια αργότερα.

Και στη σύγχρονη αναβίωση οι πραγματικοί σταρ παραμένουν τα ίδια τα Μάπετς, τα χνουδωτά αυτά πλάσματα, τα οποία χρησιμοποιούν όλα τα μοντέρνα εργαλεία για να προωθήσουν τη δουλειά τους. Η Μις Πίγκι εμφανίστηκε στο podcast «Chicks in the Office», όπου μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι να είσαι «μια τόσο εμβληματική ντίβα», για τον ιδρώτα κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα της διασημότητας, αλλά και για το γιατί πιστεύει ότι θα μπορούσε να αφήσει πίσω της ακόμη και τη Ζεντάγια σε μια οσκαρική κούρσα. Και μίλησε φυσικά για το εξαιρετικό γούστο της στους άνδρες.

Στο ημίωρο επετειακό αφιέρωμα υπάρχει και μια επίκαιρη παρωδία του «Bridgerton», με τίτλο «Pigs in Wigs», όπου η Μις Πίγκι διασκεδάζει σε μια χοροεσπερίδα της εποχής. Η γουρουνίτσα-ντίβα εμφανίζεται διχασμένη ανάμεσα στον φανερό εραστή και στον κρυφό εραστή. «Φανερώσου κρυφέ μου εραστή με το σμιλεμένο σου πηγούνι». Για να εμφανιστεί η κούκλα που πήρε το ρόλο, η οποία δεν είχε ούτε ευρύ στέρνο, ούτε θεληματικό πηγούνι. Απογοήτευση. Την ίδια ώρα ο φανερός εραστής ανακοινώνει πως ερωτεύτηκε μια άλλη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε μια μοιραία συνάντηση στο μπουφέ των αλλαντικών. Η Μις Πίγκι γίνεται έξαλλη. Και σε μια δραματική έξοδο η περούκα regency που φοράει, αυτές που Αντουανετίζουν, πιάνεται σε ένα πολυέλαιο.

Υπάρχει ακόμη κοινό για μια καλοπροαίρετη, «felt-based» κωμωδία με διάσημους καλεσμένους; Το ερώτημα είχε ήδη τεθεί-και απαντηθεί εξαιρετικά-στην ταινία «The Muppets» του 2011, όπως σημειώνουν οι Financial Times, ένα υποτιμημένο παιδικό κλασικό φιλμ που έφερε ξανά την αρχική ομάδα κοντά για να σώσει το θέατρό της από έναν μοχθηρό μεγιστάνα του πετρελαίου. Ήταν μια ιδανική ισορροπία σλάπστικ, νοσταλγίας και γνήσιας, καθαρόαιμης τρυφερότητας.

Η νέα εκδοχή βασίζεται σε παρόμοια ιδέα. Τα Μάπετς ανεβάζουν ξανά την παλιά τους παράσταση, ελπίζοντας ότι το κοινό θα θελήσει να τα δει στη σκηνή. Ο Κέρμιτ έχει υπερπροετοιμαστεί, γεμίζοντας το πρόγραμμα με εκατοντάδες νούμερα, ενώ η Μις Πίγκι περιφέρεται με τον αέρα της σταρ, προσπαθώντας να χωθεί σε όσα περισσότερα μπορεί. Ωστόσο, σε επίπεδο τόνου, η σειρά ακολουθεί ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση: «αγριεύει» λίγο τη γλυκύτητα, προσθέτοντας περισσότερη αναρχία και μια προσεκτικά δοσολογημένη σκανταλιά. Η καλεσμένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, της οποίας η ενδυματολογική ομοιότητα με τη Μις Πίγκι γίνεται επαναλαμβανόμενο αστείο, συμμετέχει με ενθουσιασμό. Η τραγουδίστρια λέει στη Μις Πίγκι ότι τη σειρά αγάπησαν και οι γονείς της, αλλά και οι παππούδες της…Σπίτσλες το είδωλο.

Το χιούμορ που απευθύνεται περισσότερο στους ενήλικες δύσκολα θα γίνει αντιληπτό από τα παιδιά, αλλά προσφέρεται με αρκετό συνωμοτικό κλείσιμο του ματιού ώστε να λειτουργεί για όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν αστεία για το «κανόνι» των Μάπετς για τα τσάκρας και την αύρα, αλλά είναι και ο Γκόνζο που προσπαθεί να εκτελέσει ένα επικίνδυνο νούμερο με φλεγόμενα πατίνια ή ο Μπίκερ σε ένα επιστημονικό πείραμα που πάει στραβά.

To «The Muppet Show» μοιάζει με λιχουδιά, πασπαλισμένη, για τους μεγαλύτερους, με άχνη νοσταλγίας. Η αναβίωσή του δεν είναι απλώς οικογενειακή διασκέδαση. Είναι μια ήσυχη, έξυπνη άσκηση στο να βλέπουμε τον κόσμο με χιούμορ, τρυφερότητα και λίγο αυτοσαρκασμό, κάτι που χρειάζονται εξίσου παιδιά και μεγάλοι. Σε έναν κόσμο γρήγορων cuts, αλγοριθμικών βίντεο και κραυγαλέων ερεθισμάτων, τα Μάπετς μαθαίνουν στα παιδιά ότι η διασκέδαση δεν χρειάζεται να ουρλιάζει.