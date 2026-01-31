Η Μελάνια δεν είναι πια το «ελάφι μπροστά στους προβολείς»

Φορώντας καπέλο με μπορ και ένα ελαφρύ χαμόγελο η Μελάνια Τραμπ κατευθύνεται προς τη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς το λιοντάρι της MGM βρυχάται, εκείνη κοιτάζει την κάμερα. «Να ’μαστε πάλι εδώ» Με το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Μελάνια», του οποίου το τρέιλερ κυκλοφόρησε την περασμένη Τετάρτη, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει, με τον δικό της τρόπο, τη δημόσια ταυτότητα μιας εξαιρετικά συμβολικής φιγούρας της σύγχρονης Αμερικής.

Το φιλμ αναμένεται να προβληθεί από αυτό το Σαββατοκύριακο σε τουλάχιστον 1.400 κινηματογράφους στις ΗΠΑ και σε περισσότερες από 27 χώρες διεθνώς. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα στις προπωλήσεις δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στην κοινωνική δικτύωση ότι η ταινία «ξεπουλάει γρήγορα». Το ντοκιμαντέρ έχει ήδη επικριθεί ότι στερείται καλλιτεχνικής και δημοσιογραφικής ακεραιότητας, καθώς η ίδια η Μελάνια έχει τον έλεγχο της παραγωγής του. Στο πρόσφατο παρελθόν, παρά την χλιαρή υποδοχή, τα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ είχαν γίνει μπεστ σέλερ.

«Η ιστορία τίθεται σε κίνηση κατά τη διάρκεια των 20 ημερών της ζωής μου πριν από την ορκωμοσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε η ίδια στο Fox News. «Για πρώτη φορά, το παγκόσμιο κοινό προσκαλείται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να παρακολουθήσει αυτό το καθοριστικό κεφάλαιο να εκτυλίσσεται -μια ιδιωτική, αφιλτράριστη ματιά καθώς ισορροπώ ανάμεσα στην οικογένεια, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία στο αξιοσημείωτο ταξίδι μου προς το να γίνω Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στο τρέιλερ η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται αγέρωχη, κομψή, λαμπερή, δυναμική και αποφασιστική. Σε ένα στιγμιότυπο, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πρόβα την ομιλία της ορκωμοσίας του και αποφασίζει να καλέσει το τηλεοπτικό συνεργείο μέσα στο δωμάτιο. Διαβάζει το κείμενο. «Η πιο περήφανη παρακαταθήκη μου θα είναι εκείνη του ειρηνοποιού». Η σύζυγός του προσθέτει: «Ειρηνοποιός και γεφυροποιός». Σε μια άλλη στιγμή, τηλεφωνεί στον Ντοναλντ Τραμπ. «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια!». Η επιρροή της πάνω του είναι πραγματική, σύμφωνα με έμπιστους του ζεύγους Τραμπ, ωστόσο εκείνος δεν αντιμετωπίζει κάθε συμβουλή της ως αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Η εικόνα που προωθείται σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της το 2017, την ώρα που ορκιζόταν ο σύζυγος της. Τότε τυλιγμένη σε κασμίρι έδειχνε σαν «ελάφι μπροστά στους προβολείς». Φοβισμένη, παγωμένη και αμήχανη. Το «ελάφι» άλλαξε. Έλεγαν ότι η Μελάνια είχε επικεντρωθεί στην ανατροφή του γιού της Μπάρον, ο οποίος ενηλικιώθηκε και τώρα η μητέρα του είναι ελεύθερη να ασχοληθεί περισσότερο με ζητήματα που άπτονται του ρόλου της. Κι αυτός ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας έχει και μια άλλη, πιθανόν συμβολική, αξία για την πρόσληψη της θέσης της γυναίκας και πως την αντιλαμβάνεται η Αμερική τη δεδομένη στιγμή.

«Οι θαυμαστές μου και ο κόσμος θα ήθελαν να ακούσουν περισσότερα από εμένα», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Fox and Friends». «Αυτή τη στιγμή πρόκειται για την καθημερινότητά μου, τι κάνω, τι είδους ευθύνες έχω».

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Μπρετ Ράτνερ, σκηνοθέτη ταινιών όπως το «Rush Hour», The Family Man, Red Dragon, X-Men: The Last Stand, Tower Heist και Hercules και παραγωγό ταινιών όπως οι «The Revenant» και «War Dogs», αλλά και σειρές όπως το «Prison Break». Όπως το «Μελάνια» φιλοδοξεί να βοηθήσει την κυρία Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της δικής της αφήγησης, έτσι το πρότζεκτ λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο και ως όχημα επανόρθωσης για τον Ράτνερ, ο οποίος το 2017 κατηγορήθηκε για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά από έξι γυναίκες σε άρθρο των Los Angeles Times -κατηγορίες που ο ίδιος αρνήθηκε. Η Paramount Pictures έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για τη διανομή του «Rush Hour 4». Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ράτνερ από το 2023 μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ.

Η τεράστια καμπάνια προώθησης του «Μελάνια» ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ κατά τη διάρκεια των αγώνων των πλέι οφ του NFL και πρεμιέρα, η οποία μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 25 κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Amazon κατέβαλε 40 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία παραγωγής της κ. Τραμπ για τα δικαιώματα του «Μελάνια», περίπου 26 εκατομμύρια περισσότερα από τη Disney. Το ποσό περιλαμβάνει και μια σχετική ντοκιμαντερίστικη σειρά που αναμένεται να προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

«American Woman»

Έχει επισημανθεί ότι η παλαιότερη χρήση του όρου «Πρώτη Κυρία» (first lady) αναφέρεται σε άτομο υψηλού κύρους ή σε κάποια που ξεχωρίζει στον τομέα της. Ο όρος, όπως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύζυγο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1838 σε αναφορά προς τη Μάρθα Ουάσινγκτον, η οποία ωστόσο δεν αποκαλούνταν έτσι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Η πρώτη γυναίκα που αποκαλούνταν συστηματικά «Πρώτη Κυρία» όσο βρισκόταν σε αυτόν τον ρόλο ήταν η Χάριετ Λέιν. Στην πραγματικότητα ήταν ανιψιά του Τζέιμς Μπιούκαναν, του 15ου πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1857 έως το 1861, καθώς εκείνος παρέμεινε εργένης σε όλη του τη ζωή.

Η Κέιτι Ρότζερς στο βιβλίο της «American Woman» αναζητά απάντηση στο ερώτημα «ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος της σύγχρονης Πρώτης Κυρίας;» Όπως επισημαίνει η συγγραφέας, η Τζιλ Μπάιντεν και άλλες πρόσφατες σύζυγοι προέδρων εξακολουθούν να κινούνται μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που δύσκολα μεταβάλλεται-εκτός κι αν μετασχηματιστεί πρώτα η ίδια η προεδρία.

Ωστόσο, οι έντονες διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες, από τη Χίλαρι Κλίντον έως τη Μισέλ Ομπάμα και τη Τζιλ Μπάιντεν καθιστούν δύσκολο να οριστεί με σαφήνεια τι είναι μια σύγχρονη Πρώτη Κυρία, τι εκπροσωπεί και ποια μορφή μπορεί να έχει μια μελλοντική, μετά την εποχή του Μπάιντεν και του Τραμπ.

Η Ρότζερς, ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για τους The New York Times, γράφει με διακριτικότητα, ούτε αναζητά σκάνδαλα, δεν είναι κακεντρεχής, αντίθετα προσφέρει μια σχολαστικά ισορροπημένη αποτίμηση των προσώπων που εξετάζει. Το «American Woman» βασίζεται σε δημοσιευμένα απομνημονεύματα και βιογραφίες, καθώς και σε συνεντεύξεις με περισσότερους από 125 ανθρώπους. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσες για το μέλλον του ρόλου είναι οι συζητήσεις της Ρότζερς με τον Ντάγκλας Έμχοφ τον «Δεύτερο Κύριο» και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε αυτή την άνευ προηγουμένου θέση.

Είναι ισότιμοι αυτοί οι γάμοι; Ίσως αυτό να είναι αδύνατο όσο η προεδρία εξακολουθεί να συνδυάζει απίστευτη πολιτική εξουσία με σχεδόν «βασιλική» επιτήρηση και προβολή. Σε αντίθεση με πιο εξωστρεφή πρότυπα, όπως η Μισέλ Ομπάμα, η Μελάνια ως Πρώτη Κυρία εμφανίζεται λιγότερο πολιτικοποιημένη και περισσότερο αινιγματική. Μια φιγούρα που κινείται ανάμεσα στην ισχύ της θέσης και την αποστασιοποίηση, αφήνοντας το νόημα του ρόλου της ανοιχτό σε ερμηνείες και αντιπαραθέσεις. Το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» μπορεί να διαβαστεί ως μια προσπάθεια να αυτοπροσδιοριστεί και να διατυπώσει τη δική της εκδοχή.