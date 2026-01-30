Δημοσκοπήσεις

Η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού οδηγεί πλέον και σε ανατρεπτικές “εκπλήξεις”, που επιβεβαιώνουν ότι αυτή την ώρα το εκλογικό σώμα μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Η κυβέρνηση, εν μέσω εσωτερικών μετώπων και διεθνών αναταράξεων, κατορθώνει, όπως προκύπτει από όλες τις έρευνες, να παραμένει σταθερή, καταγράφοντας σε κάποιες από αυτές και ενίσχυση των δημοσκοπικών ποσοστών της. Αντιθέτως, τα σημάδια κατακερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης, εντείνονται, με το ΠΑΣΟΚ να εισπράττει τις πιο έντονες “ριπές”.

Αυτό αποτυπώθηκε στη δημοσκόπηση MRB, που κατέδειξε στην αναγωγή, τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το 29% και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση, μαζί με την Ελληνική Λύση, με την Πλεύση Ελευθερίας να το “προσπερνά” και να είναι δεύτερη, σε απόσταση 16 ποσοστιαίων μονάδων από την κυβερνητική παράταξη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την MRB, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: 22,3%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ 25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 5,7% των ερωτηθέντων, οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 18,5% και το άκυρο/λευκό το 5,1%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να διαμορφώνεται συνολικά στο 23,6%, ενδεικτικό των ανατροπών που μπορούν να προκύψουν τους επόμενους μήνες.

Στην αναγωγή επί του συνόλου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, με πτώση μισής μονάδας στην πρόθεση, “ισοβαθμεί” με την Ελληνική Λύση με 12,7%.

Ανάλογη η εικόνα και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23,2%, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη με 10,7%, τον Κυριάκο Βελόπουλο τρίτο με 7,7% και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην τέταρτη θέση με μόλις 4,4%.

Με τους πολίτες να ιεραρχούν ως σημαντικότερα θέματα, που επηρεάζουν και την ψήφο τους, τη διασφάλιση σιγουριάς και την οικονομική σταθερότητα και αμέσως μετά την ευημερία και τη δικαιοσύνη και να χαρακτηρίζουν ως σημαντικότερο πρόβλημα την ακρίβεια και το κόστος των ενοικίων, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να διατηρήσει σε πρώτο πλάνο τις παρεμβάσεις προς την ενίσχυση των εισοδημάτων, καλλιεργώντας, ταυτόχρονα, το “κλίμα” ότι θα υπάρξει συνέχεια, όσο τα δημόσια οικονομικά το επιτρέπουν.

Το πλέον εμφατικό στοιχεία στην κυβερνητική επιχειρηματολογία είναι οι αυξήσεις που προκύπτουν και γίνονται από σήμερα ορατές σε δύο εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, που προβλέπει σειρά μειώσεων συντελεστών, κυρίως για νέους και για οικογένειες με παιδιά.

Οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα έχουν πλέον μηδενική παρακράτηση φόρου, με εξοικονόμηση έως και δύο μισθών ετησίως, έως 30 ετών θα φορολογηθούν με 9%, ενώ κλιμακωτές - ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών - είναι οι μειώσεις για τους γονείς, με εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι τρίτεκνοι, καθώς από φέτος φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000, ενώ για τους εργαζόμενους με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του μέσου εισοδήματος, βάζοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη και χαρακτηρίζοντας ως το καλύτερο “ανάχωμα” απέναντι στην ακρίβεια αυτή την φορολογική πολιτική. Στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται, άλλωστε, τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, με τις πολιτικές επιλογές να επικεντρώνονται στην ανάγκη η κυβέρνηση να απευθυνθεί σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες.

Οι “τριγμοί”, πάντως, φαίνεται να είναι πολύ πιο έντονοι στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα καθηλωμένα - και μειούμενα σε πολλές περιπτώσεις - ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν στο επίκεντρο έρευνας της Opinion Polls, που κατέγραψε την έντονη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη. Το 60.3% δηλώνει λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική πολιτική του και τη συνολική πολιτική παρουσία του. Το 68.5% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και στις επόμενες εκλογές. Το 60.6% πιστεύει ότι το επικείμενο Συνέδριο, θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία.

Αίσθηση προκαλεί ότι το 29.6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, παρά τις κατηγορηματικές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά, θεωρεί ότι θα συμβεί το αντίθετο αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με το 60.3% να συμφωνεί με την πρόταση Δούκα να υπάρξει απόφαση του συνεδρίου που θα αποκλείει κάθε κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ένα υψηλότατο ποσοστό, το 68.9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για την πολιτική ζωή του τόπου η έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και 7 στους 10 πιστεύουν ότι είναι ρεαλιστικό να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση σύγκλισης και ανασύνθεσης του χώρου το επόμενο διάστημα.

Χαρακτηριστικό ότι το 62.2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι κάποιο υπάρχον κόμμα της Κεντροαριστεράς μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία διείσδυσης των υπό ίδρυση κομμάτων στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει δυνητική ψήφο 10.2% ανάμεσά τους, κι ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα 8.9%.

Από τις δημοσκοπήσεις τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς είναι εμφανές ότι οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Τόσο για την κυβέρνηση, που καλείται να διατηρήσει και να “χτίσει” πάνω στα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά, όσο και για την αξιωματική αντιπολίτευση, που καλείται να ανατρέψει την εικόνα.