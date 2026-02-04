Η Χάλι Μπέρι αναδιατυπώνει, στα 59 της, τον έρωτα, την καριέρα, τη ζωή

Η Χάλι Μπέρι βρίσκεται σε αποστολή. Tην αποστολή ενδυνάμωσης, φροντίδας και ενημέρωσης των γυναικών που αλλάζουν τόμο στη ζωή τους. Για αυτό και ίδρυσε το 2020 τη Respin, μια πλατφόρμα υγείας και ευεξίας για γυναίκες στην εμμηνόπαυση. Respin σημαίνει αναδιατυπώνω και αλλάζω το αφήγημα γύρω από ένα ζήτημα, όπως η εμμηνόπαυση, η οποία παρέμενε ταμπού, έως και πριν μια δεκαετία.

Η ίδια είναι 59 ετών με εντυπωσιακή καριέρα και εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεν δυσκολεύεται καμία γυναίκα, αν δείχνει όπως η Χάλι Μπέρι, να αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία. Η Οσκαρική ηθοποιός δηλώνει πως το να αγωνίζεται για την υγεία των γυναικών είναι μια σπουδαία αποστολή στο δεύτερο κεφάλαιο της ζωής της.

Ένα κεφάλαιο που έχει ίδιο πρόλογο για όλες τις γυναίκες μετά τα πενήντα και για κάποιες ίσως νωρίτερα. Είναι μια περίοδος, στην οποία παλαιότερα δεν γινόταν καμία αναφορά και τα συμπτώματα της αποδίδονταν σε «γυναικεία υστερία». Θεωρούνταν το τέλος της γυναικείας φύσης, της θελκτικότητας, οι γυναίκες μετατρέπονταν σε αόρατες, δεν ήταν σέξι. Τώρα τον επίλογο τον γράφει καθεμιά ξεχωριστά και η ιστορία έχει επιτέλους αίσιο τέλος, ή έστω θετικό πρόσημο, ιδίως από τότε που μπήκαν στο χορό διάσημες και επιτυχημένες γυναίκες από τον χώρο του θεάματος. Έχουν μιλήσει ανοιχτά και έχουν ξεκινήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες με αυτή της Μπέρι και άλλες ηθοποιοί, όπως η Τζίλιαν Αντερσον και η Ναόμι Γουότς.

Η Χάλι Μπέρι δεν κάνει πίσω σε τίποτα. Διεκδικεί τον έρωτα, την καριέρα, τη ζωή. Είχε σοκάρει όταν μίλησε για την κολπική ξηρότητα και ατροφία-φωτογραφήθηκε στα ανακατεμένα σεντόνια με τον σύντροφο της κρατώντας ένα τζελ- που συμβαίνει στο 60% των γυναικών όταν μεγαλώνουν. Έχει συμβεί στην ίδια και η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη, ενώ είχε ατροφία εξαιτίας της πτώσης των οιστρογόνων. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ντρέπεται, ούτε να φοβάται. Αυτό είναι το μήνυμα της και η ίδια έχει βάλει σαν στόχο να μιλάει- και μέσω της δουλειάς της- για τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή την φάση της ορμονικής και κοινωνικής μετάβασης. Την είχαν συμβουλεύσει ότι τόσο το γεγονός ότι αποκαλύπτει την ηλικία της, αλλά και μοιράζεται την εμπειρία της σχετικά με την εμμηνόπαυση ενδέχεται να βλάψουν την καριέρα της. Δεν την έβλαψε τίποτα από αυτά.

Και η ίδια βρήκε και θετικά με πολύ αυτοσαρκασμό. «Όταν μεγαλώνεις παύουν να σε ζυγίζουν, με το μάτι, σαν χοιρινό μπριζολάκι».

Η πιο πρόσφατη ταινία της αγγίζει και αυτή την πτυχή. Ο τίτλος της «Crime101» («Δρόμος του εγκλήματος»). Σε αυτήν υποδύεται μια σέξι μεσήλικη ασφαλίστρια, ονόματι Σάρον Κουμπς, η οποία επιστρατεύει το ντεκολτέ της για να κλείνει συμφωνίες με δισεκατομμυριούχους πελάτες. Η Σάρον μπλέκει άθελα της με τα κόλπα ενός κατά συρροή κλέφτη, αλλά τζέντλεμαν, τον υποδύεται ο Κρις Χέμσγουορθ, ο οποίος σχεδιάζει την τελευταία του ληστεία. Η Χάλι Μπέρι, ως ασφαλίστρια Σάρον, ακούει διάφορα προσβλητικά και υποτιμητικά από το αφεντικό της. Για την ηλικία της φυσικά. Σε μια σκηνή της λέει ότι είναι «ξινισμένο γάλα» και άλλα παρεμφερή. Η ηθοποιός έγραψε η ίδια αυτή τη συζήτηση στο σενάριο. Και ο σκηνοθέτης Μπαρτ Λέιτον την χαρακτηρίζει θαρραλέα, διότι είχε την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να εκτεθεί. Και φυσικά έχει να κάνει με το που βρίσκεται η ίδια στη ζωή της και με το πως την διεκδικεί.

Η μοναδική μαύρη ηθοποιός που βραβεύθηκε με Οσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου λέει στο «Cut»: «Ο χαρακτήρας της Σάρον μου φάνηκε τρομερά αληθινός. Φτάνεις σε μια ηλικία που νιώθεις ότι σε περιθωριοποιούν, ότι σε υποτιμούν. Το νιώθεις στη δουλειά. Το νιώθεις από την κοινωνία. Όμως έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω να με σβήσουν. Γι’ αυτό βρίσκομαι σε αποστολή για την εμμηνόπαυση. Θα γίνω πιο δυνατή από ποτέ».

Τον περασμένο Νοέμβιο συνυπέγραψε ένα άρθρο γνώμης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Time», επικρίνοντας την απόφαση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο «Menopause Care Act», το οποίο επεδίωκε να κατοχυρωθεί η ασφαλιστική κάλυψη τεκμηριωμένων θεραπειών σχετικών με την εμμηνόπαυση. Ένα μήνα μετά η Χάλι Μπέρι «ξαναχτύπησε».

Κατακεραύνωσε τον Νιούσομ στη σύνοδο «DealBook» των «New York Times», αμφισβητώντας ακόμα και την αξιοπιστία του ως μελλοντικού προεδρικού υποψηφίου. «Με τον τρόπο που αγνόησε τις γυναίκες, τον μισό πληθυσμό, υποτιμώντας μας στη μέση ηλικία, μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι και ο επόμενος πρόεδρός μας. Απλώς το λέω», δήλωσε από τη σκηνή, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του. Ο Νιούσομ απάντησε μέσω TMZ την επόμενη μέρα: «Το συζητάμε για να το λύσουμε». Όμως, πάνω από έναν μήνα μετά, δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει, όπως είχε υποσχεθεί. «Ξύπνα Γκάβιν!»

Ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον, η Μπέρι σκοπεύει να συνεχίσει να εξελίσσεται ως ηθοποιός, ακτιβίστρια και γυναίκα. Έχοντας 40 κινηματογραφικές ταινίες στο ενεργητικό της, τρεις γάμους, τρία διαζύγια, δύο παιδιά και 20 αναφορές του ονόματος της σε ραπ τραγούδια, τώρα ζει τον έρωτα της με τον μουσικό Βαν Χαντ.

Μετά το τρίτο διαζύγιο της, ο κόσμος άρχισε να λέει ότι κάτι τρέχει με την Χάλι, ή η Χάλι είναι τρελή, ή η Χάλι δεν μπορεί να κρατήσει έναν άνδρα. Για τον ίδιο λόγο είχε σταματήσει να δίνει και συνεντεύξεις. Οι τίτλοι ήταν όλοι του στιλ «Καημένη Χάλι, άτυχη ξανά στον έρωτα».

«Ποιος είπε ότι θέλω να κρατήσω έναν άνδρα, αν δεν είναι ο σωστός;». Από ό,τι φαίνεται ο Βαν Χάντ είναι ο άνδρας ο σωστός. «Δε χρειάζεται να είμαστε παντρεμένοι για να έχουμε μια ουσιαστική σχέση». Οι μόνοι λόγοι για τον γάμο, να δοθεί νομική υπόσταση, θα είχαν να κάνουν με θέματα υγείας και την ανάγκη λήψης κρίσιμων ιατρικών αποφάσεων και πιθανόν άλλα πρακτικά ζητήματα.

Φέτος, η Μπέρι θα έχει τον ρόλο της παραγωγού σε τρεις σειρές και επτά ταινίες και θα πρωταγωνιστεί σε όλες. Μία από αυτές είναι το «Fleur», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αμερικανίδας δημιουργού Έλι Φουμπί, με καταγωγή από το Καμερούν. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας νοικοκυράς στη Νέα Υόρκη, παγιδευμένης σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, η οποία συνειδητοποιεί ότι αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής της αποκλειστικά στον σύζυγο και τα παιδιά της. Έχει περάσει τη ζωή της στον ρόλο της δεδομένης, είναι χαλάκι που το πατούν, ώσπου ένα πρωί ξυπνά και αναρωτιέται: Τι κάνω εγώ εδώ; Έτσι, ταξιδεύει στο Παρίσι για να ανασχηματίσει την ταυτότητα της ως υψηλού επιπέδου συνοδός και ντομινατρίξ.

«Ως μαύρη γυναίκα, σήμερα σχεδόν 60 ετών, εξακολουθώ να δουλεύω στον κινηματογράφο και να κάνω αυτό που αγαπώ. Και αυτό είναι νίκη».