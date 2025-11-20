Σημάδεψε την καλλιτεχνική δημιουργία της δεκαετίας του 1990 και σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο εμβληματικών συνοδοιπόρων της θρυλικής «Ομάδας Εδάφους», του Δημήτρη Παπαϊωάννου και του Γιώργου Κουμεντάκη, σε μια νέα ανάγνωση από τον διεθνή μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή. Ο λόγος για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα», ένα από τα εμβληματικά συμφωνικά έργα της πρώτης δημιουργικής περιόδου του Κουμεντάκη, που αναβιώνει έπειτα από τρεις δεκαετίες σε μια σπουδαία παράσταση-εγκατάσταση με την υπογραφή του Παπαϊωάννου.

Το γεγονός θα λάβει χώρα (24-30/01/2026) στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΚΠΙΣΝ), ως μέρος της καλλιτεχνικής περιόδου 2025/26, κατά την οποία η ΕΛΣ συνομιλεί με το ιστορικό της παρελθόν.

Πίσω στο χρόνο

Το 1995, στο Παλαιό Εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο, η Ομάδα Εδάφους έκανε μια ρωγμή στον χρόνο με την παρουσίαση της παράστασης-εγκατάστασης «Ενός λεπτού σιγή», σε σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου και μουσική για το πρώτο κεφάλαιο του Γιώργου Κουμεντάκη και για το δεύτερο του Μάνου Χατζιδάκι.

Με το τραύμα να παραμένει διαρκές από τον θάνατο από AIDS αγαπημένων φίλων και με τον «φόβο να στοιχειώνει την ερωτική ζωή μιας ολόκληρης γενιάς», ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ζήτησε από τον Γιώργο Κουμεντάκη να συνθέσει μια «καταιγίδα θανάτου» – ένα ρέκβιεμ για εκείνους που χάθηκαν από το AIDS. Στην ίδια παράσταση τη διστακτική ελπίδα για τη ζωή έφερναν τα «Τραγούδια της αμαρτίας» του Μάνου Χατζιδάκι, σε ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Σήμερα

Τριάντα ένα χρόνια μετά, έπειτα από κύκλους που έχουν ανοίξει και κλείσει και πορείες άλλοτε παράλληλες και άλλοτε αντίθετες, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στήνει τη μεγάλη σκάλα της σκηνικής εγκατάστασης στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δουλεύει ξανά από την αρχή πάνω στο «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα», «ένα από τα δυνατότερα μουσικά έργα του Γιώργου Κουμεντάκη», όπως ο ίδιος αναφέρει. Η σύμπραξη των δύο δημιουργών που άνοιξαν τον δρόμο για μια νέα σκηνική γλώσσα στον χορό, το θέατρο, την όπερα, ακόμα και για τις Τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπληρώνεται από έναν μεγαλοφυή μαέστρο, το όνομα του οποίου αναγνωρίζεται διεθνώς για τις ιδιοσυγκρασιακές αναγνώσεις σε μεγάλα συμφωνικά έργα και όπερες, τον Θεόδωρο Κουρεντζή.

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τη διάλυση της Ομάδας Εδάφους, η οποία άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας της, το ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει εκ νέου ένα έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου που ισορροπεί ανάμεσα στο σωματικό θέατρο και την εικαστική εγκατάσταση, πάνω σε ένα μουσικό έργο που αποτελεί έναν πρώιμο δραματικό οπερατικό προάγγελο στη συνθετική διαδρομή του Γιώργου Κουμεντάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η δυναμική συνεύρεση Παπαϊωάννου - Κουμεντάκη οδήγησε τη δεκαετία του 1990 στην πρώτη δημόσια, ανοιχτή καλλιτεχνική αναγνώριση της επιδημίας του AIDS στην Ελλάδα και των δικαιωμάτων μιας ολόκληρης κοινότητας.

Συντελεστές

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής

Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία, εικαστικός σχεδιασμός: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Το σκηνικό της παράστασης του 1995 είναι της Λίλης Πεζανού. Την εκδοχή του 2026 υπογράφουν οι Δημήτρης Παπαϊωάννου και Λουκάς Μπάκας.

Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Φωτισμοί: Δημήτρης Παπαϊωάννου, Στέφανος Δρουσιώτης

Με τη συμμετοχή ερμηνευτών, oρχήστρας, χορωδίας και υψιφώνου

Performance-installation • Νέα παραγωγή, Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, Γιώργος Κουμεντάκης / Δημήτρης Παπαϊωάννου, στις 24, 25, 27, 28, 29, 30 Ιανουαρίου 2026, Ώρες έναρξης: 19.30, 21.00 (Κυριακή: 18.30, 20.00), Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ.

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, €40, €55, €70, €80, €120, Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10. Πληροφορίες - εισιτήρια: Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700 | καθημερινά 9.00-21.00) και www.ticketservices.gr.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού. Μεγάλος Χορηγός: ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής παράστασης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Κεντρική φωτ.: Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα - Σχέδιο του Δημήτρη ΠαπαΪωάννου από την πρωτότυπη παράσταση του 1995