Κατσαδιώτης στο Grand Palais

Στο «Σαλόνι ανεξάρτητων» συμμετέχει ο χαράκτης Χριστόφορος Κατσαδιώτης, στο πλαίσιο του ιστορικού θεσμού Art Capital 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais στο Παρίσι από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, με εγκαίνια στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει μια ενότητα τεσσάρων χαρακτικών έργων «τύπου εικονίσματος», τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από τη βυζαντινή εικονογραφία και την παράδοση της αγιογραφίας. Ένα από τα έργα (χαρακτικό εικόνισμα Νο. 17) που θα εκτεθούν στο Grand Palais είχε παρουσιαστεί πέρσι και στην ομαδική έκθεση «Η σαγήνη του αλλόκοτου» της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελλάδας, μια έκθεση-διάλογος, με έργα του Φρανθίσκο Γκόγια, η οποία διερευνούσε το αλλόκοτο, το σκοτεινό και το ανοίκειο, στη δυτική εικαστική παράδοση. Το συγκεκριμένο έργο του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και αντιπαράθεσης, μετά το περιστατικό βανδαλισμού, από βουλευτή ακροδεξιού κόμματος.

Τα έργα αξιοποιούν συνειδητά την εκφραστική παραμόρφωση, μια αισθητική πρακτική με ιστορικές ρίζες ήδη από την καταλανική ζωγραφική της ρωμανικής περιόδου (11ος–12ος αιώνας), όπου κυριαρχούν στην θρησκευτική ζωγραφική (τοιχογραφίες και αγιογραφίες), οι σχηματοποιημένες και παραμορφωτικές μορφές με έντονο συμβολισμό, καθώς και επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη και τις τοπικές λαϊκές παραδόσεις.

Χαρακτικό εικόνισμα No 17 του Χριστόφορου Κατσαδιώτη

Στο έργο του Κατσαδιώτη, αυτή η ιστορική εικαστική γλώσσα μετασχηματίζεται στο σήμερα, ως προσωπική γραφή και εξατομικευμένη αισθητική επιλογή, με στόχο την εικαστική έκφραση. Νοηματικά, αποτυπώνει την αγωνία του μέσου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι αναμεμειγμένος σε κυβερνητικά σχήματα και κύκλους συμφερόντων, καθώς αντιλαμβάνεται την παγκόσμια αστάθεια, την όλο και αυξανόμενη εξοπλιστική λογική και μια προετοιμασία διεθνούς προπολεμικής ψυχολογίας και προπαγάνδας, την ηθική κατάρρευση αλτρουιστικών αξιών και τα «παιχνίδια» που οδηγούν σε γεωπολιτικές κινήσεις, δημιουργώντας όλο και περισσότερες συγκρούσεις, μετακινήσεις συνόρων και πληθυσμών, άρα φορέων αδράνειας, δυστυχίας και φτώχειας, οδηγώντας σε ένα κλίμα διαρκώς επιδεινούμενης αστάθειας και έντασης.

Με την θρησκευτική θεματολογία επίσης καταθέτει εναγωνίως ερωτήματα γύρω από την σχέση ιερού και ανθρώπινου, τη σχέση μνήμης και εικόνας, καθώς και για τη μεθοδευμένη και συστηματική πλέον χρήση μιας θρησκευτικής ορολογίας από πολιτικά πρόσωπα σε διεθνές επίπεδο.

Η ενότητα των έργων αυτών καθρεφτίζει την εποχή μας και εξετάζει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θρησκευτική γλώσσα εργαλειοποιείται από συγκεκριμένες πολιτικές και αισθητικές κατευθύνσεις (εθνικιστικές, ιεραποστολικές, ευρωσκεπτικιστές, ρητορικές διχόνοιας και μίσους) με στόχο τη χειραγώγηση κοινωνικών ομάδων και την απόσπαση «εν λευκώ» συγκατάβασης της κοινωνικής μάζας, στην ουσία εκπλήρωσης πολιτικών κινήσεων και συμφερόντων.

Χαρακτικό εικόνισμα No 24 του Χριστόφορου Κατσαδιώτη

Η κριτική των έργων στρέφεται στον θεσμό της θρησκείας – και όχι στα προσωπικά πιστεύω του κάθε ανθρώπου. Επισημαίνοντας τον ρόλο της, ως μηχανισμού ενοχοποίησης, κοινωνικού ελέγχου και εγκλωβισμού, ως στοιχείο που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς, κακούς, ανήθικους, αλλόθρησκους, κοινωνικού ελέγχου και ενεργής καθοδηγητικής εμπλοκής σε πολιτικές κατευθύνσεις χωρών και κοινωνιών.

Η συμμετοχή και η παρουσία του Κατσαδιώτη στο Grand Palais, έγινε με την υποστήριξή της ιστορικού τέχνης κ. Ισμήνης Ανεμογιάννη και εντάσσεται σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, ενισχύει τον διάλογο μεταξύ της τέχνης και του κοινωνικού ιστού, αλλά και την αντίθεση σε κάθε μορφή λογοκρισίας.

Το «Σαλόνι ανεξάρτητων» είναι μία από τις πιο σημαντικές και ιστορικές εκθέσεις τέχνης στο Παρίσι, που ιδρύθηκε το 1884 με τη ρητή αρχή «χωρίς κριτική επιτροπή, χωρίς βραβεία», για να δώσει βήμα σε κάθε καλλιτέχνη, γνωστό ή άγνωστο, χωρίς περιορισμούς επιλογής έργων. Αυτή η ελευθερία πρόσβασης αποτέλεσε επαναστατικό βήμα στην τέχνη, καθώς εκεί εκτέθηκαν για πρώτη φορά πρωτοποριακά έργα των Seurat, Signac, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec και άλλων δημιουργών που είχαν απορριφθεί από τα επίσημα σαλόνια της εποχής και βοήθησε στην ανάδειξη νέων ρευμάτων όπως ο ιμπρεσιονισμός, ο φοβισμός και ο κυβισμός.

Χαρακτικό εικόνισμα No 29 του Χριστόφορου Κατσαδιώτη

Σήμερα, το Salon des Indépendants αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Art Capital που φιλοξενείται στο επιβλητικό κτήριο του Grand Palais στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας χιλιάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Με τη μακρά του παράδοση και τη συνεχιζόμενη δέσμευση στην ελευθερία έκφρασης, το σαλόνι παραμένει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τον διάλογο μεταξύ νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οργανώνεται από την «Société des Artistes Indépendants», μια ανεξάρτητη συλλογική ένωση ανεξάρτητων καλλιτεχνών, που ιδρύθηκε το 1884.

Art Capital 2026 – Salon des Indépendants, Grand Palais, Παρίσι, 13–15 Φεβρουαρίου 2026

Κεντρική φωτ.: Χαρακτικό εικόνισμα No.30 του Χριστόφορου Κατσαδιώτη