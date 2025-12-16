Ιταλία: Πιθανό το ενδεχόμενο έκδοσης εισιτηρίου για τη Φοντάνα Ντι Τρέβι

Εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες οι οποίοι θα θέλουν να θαυμάζουν από κοντά το αριστουργηματικό σιντριβάνι «Φοντάνα Ντι Τρέβι», στο κέντρο της Ρώμης. Η έκδοση εισιτηρίου θα ισχύει από τις 7 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι ο περιορισμός του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ, αποφασίστηκε από τον δήμο της Ρώμης τους τελευταίους μήνες.

Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από τετρακόσιοι επισκέπτες. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».