Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Το Μουσείο Ακρόπολης κάνει focus στο Ερέχθειο

Με το πρόγραμμα «Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο» συμμετέχει το Μουσείο Ακρόπολης στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο ξεχωριστό μνημείο της Ακρόπολης, το Ερέχθειο, σε διάλογο με το σύγχρονο οικοδόμημα, το κτήριο του Μουσείου, αναδεικνύοντας κρυφές αναλογίες.

Το Ερέχθειο στέκει στα βόρεια του Ιερού Βράχου και διακρίνεται εκτός των άλλων για την ευρηματική αρχιτεκτονική του, μέσα από την οποία κατάφερε να συγκεράσει λατρείες, να φιλοξενήσει μυθικά ιερά σημεία, και να στεγάσει τοπικές παραδόσεις του αθηναϊκού παρελθόντος.

Μια παράλληλη πορεία στις μέρες μας ακολούθησε το Μουσείο Ακρόπολης, ένα εμβληματικό δημόσιο οικοδόμημα που χτίστηκε για να προστατέψει, να στεγάσει και να αναδείξει τα αριστουργήματα της Ακρόπολης αλλά και της αρχαίας γειτονιάς που αποκαλύφθηκε στον χώρο. Με ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που επιβλήθηκε και σε αυτή την περίπτωση από τα δεδομένα, αναδεικνύει τη διαχρονία της ιστορίας, καθρεφτίζει αρχαίες διαδρομές και τοπογραφίες του Ιερού Βράχου φέρνοντας κοντά τους αρχαίους θεούς και ανθρώπους με τον σύγχρονο επισκέπτη.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ακολουθούν τους αρχαιολόγους του Μουσείου σε ένα ενδιαφέρον, παράλληλο οδοιπορικό που γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Αρχιτεκτονική κληρονομιά – γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, Ώρες: 10 π.μ. (αγγλικά) & 1 μ.μ. (ελληνικά), Διάρκεια: 70 λεπτά. Συμμετοχή: Έως 30 επισκέπτες ανά πρόγραμμα. Εγγραφές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης στο events.theacropolismuseum.gr (έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 19/9). Για την εξασφάλιση της συμμετοχής στην παρουσίαση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησης στα ταμεία έως και 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Μουσείο Ακρόπολης - Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742, Αθήνα

Κεντρική φωτ.: Οι Καρυάτιδες του Ερεχθείου στο Μουσείο Ακρόπολης © Μουσείο Ακρόπολης. Φωτ.: Σοφία Παπαστράτη