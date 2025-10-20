Έντονες αντιδράσεις για το δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Προσβλητική κίνηση, λέει η κυβέρνηση

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διοργάνωση φιλανθρωπικού δείπνου στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην περίφημη Αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με την Αθήνα να κάνει λόγο για προσβλητική ενέργεια που έβαλε σε κίνδυνο τα αρχαία εκθέματα.

Το γεγονός, που φέρει τον τίτλο Pink Ball, ήταν αφιερωμένο στην έκθεση του μουσείου με θέμα «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές Παραδόσεις» και χαρακτήριζε τη βραδιά ως φόρο τιμής στην τέχνη, τη μόδα, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Οι καλεσμένες κλήθηκαν να παραβρεθούν ντυμένες στα ροζ, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονταν επώνυμοι και μέλη της υψηλής κοινωνίας, οι οποίοι κατέβαλαν ποσά έως και 2.000 λιρών για να συμμετάσχουν στη βραδιά.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από κοινού από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, και την Ίσα Αμπάνι, γνωστή ως «πριγκίπισσα» της Ινδίας και αδελφή του πλουσιότερου Ινδού στον κόσμο. Σκοπός του Pink Ball ήταν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αποτελέσει μια φιλανθρωπική συνάντηση που θα συνδύαζε τον πολιτισμό με την κοινωνική ευθύνη.

Ωστόσο, το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη κριτική λόγω της επιλογής του χώρου. Τα τραπέζια τοποθετήθηκαν στις αίθουσες του μουσείου, σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά αγάλματα, που εδώ και δεκαετίες αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα.

Η Αθήνα επιδιώκει την επιστροφή των γλυπτών, ώστε να ενωθούν με τα υπόλοιπα εκθέματα του Παρθενώνα που φιλοξενούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά έως σήμερα οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Η κίνηση αυτή δεν είναι πρωτοφανής. Παρόμοια έντονες αντιδράσεις είχαν προκαλέσει και προηγούμενες εκδηλώσεις στο Βρετανικό Μουσείο, όπως η παρουσίαση επίδειξης μόδας από τον διάσημο Τούρκο σχεδιαστή Erdem, που είχε πραγματοποιηθεί πριν από μερικά χρόνια στην ίδια αίθουσα.

Με τα εισιτήρια να φτάνουν έως και 2.000 λίρες, πολλοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου, ενώ παράλληλα η εκδήλωση προωθούσε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρά την κοινωνική διάσταση, όμως, η επιλογή του χώρου συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και αμφιλεγόμενες συζητήσεις γύρω από την ηθική και πολιτιστική σκοπιμότητα τέτοιων διοργανώσεων.

Λ. Μενδώνη: Για ακόμη μια φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη: Άστοχη η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, για την πρωτοβουλία του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο Pink Ball του Βρετανικού Μουσείου, μια φιλανθρωπική εκδήλωση που ευελπιστεί να καθιερωθεί ως το «Met Gala του Λονδίνου», αντίστοιχο με εκείνο της Νέας Υόρκης, έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο.

«Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν - το λιγότερο - άστοχη», έγραψε η κ. Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στον λογαριασμό της στο Instagram.

(Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε την ανάρτηση)

Η ανάρτηση της συζύγου του πρωθυπουργού προστίθεται στις αντιδράσεις για τις επιλογές του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκθεμάτων.