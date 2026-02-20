«Τελευταίο αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Παρόντες στην κηδεία οι Κ. Τασούλας και Κυρ. Μητσοτάκης

Το «τελευταίο αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ απευθύνουν αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί και απλός κόσμος στη Μητρόπολη Αθηνών. Νωρίτερα, η σορός της βυζαντινολόγου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, στο παρεκλήσσιο της Μητρόπολης Αθηνών.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Το παρών δίνουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν με σημαντικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ έλαβε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.