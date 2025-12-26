Διακόσια χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τη συνεργασία της με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και υποδέχεται το νέο έτος με μια λαμπρή εορταστική συναυλία στις 7 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Δημοτικό Θέατρο. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους Β’, και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

Με την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει με ζωντάνια τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthaus orchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.

Η Βασιλική Καραγιάννη

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - 200 χρόνια Γιόχαν Στράους, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, 20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35.