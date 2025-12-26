Νίνο Ρότα και Οττορίνο Ρεσπίγκι από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής

Την ιταλική μουσική παράδοση και την κινηματογραφική μαγεία θέτει στο επίκεντρό της η πρώτη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, για το 2026, που θα δοθεί στις 16 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Divertimento concertante για κοντραμπάσο και ορχήστρα» του Νίνο Ρότα, δύο έργα του Τζουζέπε Μαρτούτσι, επονομαζόμενου και «Ιταλού Μπραμς» λόγω της ρομαντικής μουσικής του, αλλά και το συμφωνικό ποίημα «Τα Πεύκα της Ρώμης» του Οττορίνο Ρεσπίγκι, από τον θάνατο του οποίου συμπληρώνονται φέτος 90 χρόνια.

«Τα Πεύκα της Ρώμης» (Pini di Roma) είναι ένα από τα πιο γνωστά συμφωνικά ποιήματα του συνθέτη, γραμμένο το 1924. Είναι μέρος της «Ρωμαϊκής Τριλογίας» και ξεχωρίζει για τον κινηματογραφικό του ήχο, τις ζωντανές εικόνες και τον εντυπωσιακό χειρισμό της ορχήστρας. Αποτελείται από τέσσερις σκηνές, καθεμία από τις οποίες αποτυπώνει ένα διαφορετικό σημείο της Ρώμης.

Τη συναυλία διευθύνει ο Ιωάννης Πουλάκης, νέος και ανερχόμενος μαέστρος που συνεργάζεται τακτικά με τις σημαντικότερες ορχήστρες της χώρας, ενώ το έργο του Νίνο Ρότα θα ερμηνεύσει ο κοντραμπασίστας Νίκος Τσουκαλάς, Α’ κορυφαίος μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με εξίσου σημαντική σολιστική πορεία.

Ο Ιωάννης Πουλάκης. Πηγή φωτ.: ΚΟΑ

Η συναυλία θα δοθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου (20:30), στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», θα προηγηθεί (19:30) εισαγωγική ομιλία για τους κατόχους εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 8 και 25 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333, koa.gr και megaron.gr

Κεντρική φωτ.: Η Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης». Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/ megaron.gr