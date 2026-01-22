Υποψηφιότητες Όσκαρ: Ηγείται το «Sinners» με 16 - Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η ταινία του Λάνθιμου

Συνολικά 16 υποψηφιότητες συγκεντρώνει το θρίλερ «Sinners» για τα Όσκαρ, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία της Ακαδημίας, και ακολουθούν το «One Battle After the Other» (Μια μάχη μετά την άλλη) του Πολ Τόμας Άντερσονς, με 13, τo «Μarty Supreme» με εννέα και το «Άμνετ» της Κόλι Ζάο με οκτώ.

Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει τέσσερις υποψηφιότητες στις κατηγορίες: Καλύτερη ταινία, Α' Γυναικείος Ρόλος (Έμμα Στόουν), Διασκευασμένο Σενάριο (Γουίλ Τρέισι) και Μουσική (Τζέρσκιν Φέντριξ).

«Ανταγωνιστές» του «Sinners» για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας είναι οι ταινίες «One Battle After Another», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «Bugonia», «F1», «The Secret Agent», «Sentimental Value» και «Train Dreams».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Σκηνοθεσία: Κλόι Τζάο (Hamnet), Τζος Σάφντι (Marty Supreme), Πολ Τόμας Άντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη), Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία), Ράιαν Κούγκλερ (Sinners).

Α' Ανδρικός Ρόλος: Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια μάχη μετά την άλλη), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent).

Α' Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I'd Kick You), Ρενάτα Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία), Έμα Στόουν (Βουγονία), Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue).

Φωτογραφία: Φρανκενστάιν, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams, Sinners.

Β΄Ανδρικός Ρόλος: Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη), Ντελρόι Λίντο (Sinners), Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία).

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία), Ίνγκα Ιμπσντότερ - Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία), Έιμι Μάντιγκαν (Weapons), Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη), Γούνμι Μοσάκου (Sinners).

Κοστούμια: Φρανκενστάιν, Sinners, Hamnet, Marty Supreme, Avatar: Fire and Ash.

Μουσική: Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη.

Διασκευασμένο Σενάριο: Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams.

Πρωτότυπο Σενάριο: Blue Moon, Ενα απλό ατύχημα, Marty Supreme, Συναισθηματική Αξία, Sinners.

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2.

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor.

Μοντάζ: F1, Marty Supreme, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη, Συναισθηματική Αξία.

Διεθνής Ταινία: The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ.

Καλύτερο Τραγούδι: Dear Me (Diane Warren: Relentless), Golden (KPop Demon Hunters), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi), Train Dreams (Train Dreams).

Σκηνογραφία: Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners.

Ήχος: F1, Frankenstein, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, Sirat.

Οπτικά Εφέ: Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, Sinners, The Lost Bus.

Καλύτερη διανομή ρόλων (κάστινγκ - Νέα κατηγορία): Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, The Secret Agent.

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action: Butcher's Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen's Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva.

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness.

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters.

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Φρανκενστάιν, Kokuho, Sinners, The Ugly Stepsister, Τhe Smashing Mashine.

Τις υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ ανακοίνωσαν νωρίτερα σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντανιέλ Μπρουκς και ο Αμερικανός ηθοποιός Λιούις Πούλμαν.

Όσο για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος 'Αντζελες, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο'Μπράιεν.

Οι νικητές των χρυσών αγαλματιδίων Όσκαρ θα επιλεχθούν από τους περίπου 10.000 ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες και τεχνικούς του κινηματογράφου που απαρτίζουν την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Η Walt Disney's DIS.N ABC θα μεταδώσει την τελετή απονομής των βραβείων, ενώ ο κωμικός Κόναν Ο'Μπράιεν θα είναι ο παρουσιαστής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.