63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης: Λαμπερές πρεμιέρες και μεγάλα ονόματα στο Spotlight

Από τον Μπρους Σπρίνγκστιν μέχρι τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, το πρόγραμμα Spotlight του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης υπόσχεται 12 δυνατές ταινίες, τρεις παγκόσμιες πρεμιέρες, διεθνείς δημιουργίες και δύο ξεχωριστές συλλογές μικρού μήκους. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 26 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου στο Lincoln Center και σε τέσσερις ακόμη κινηματογράφους σε όλη την πόλη.

Σπουδαίες επιστροφές και προσωπικές ιστορίες

Η φετινή Spotlight Gala ανήκει στον Σκοτ Κούπερ και το Springsteen: Deliver Me from Nowhere, που μας μεταφέρει στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και στη δημιουργία του θρυλικού Nebraska.



Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ υπογράφει δύο διαφορετικά κινηματογραφικά ταξίδια: το Blue Moon, γύρω από τον στιχουργό Λόρεντς Χαρτ την επομένη της πρεμιέρας του Oklahoma!, και το παιχνιδιάρικο Nouvelle Vague, για τα γυρίσματα του Με Κομμένη την Ανάσα του Γκοντάρ.



Η Ρεμπέκα Μίλερ σκιαγραφεί τον Μάρτιν Σκορσέζε στο πεντάωρο Mr. Scorsese, ενώ ο Μπεν Στίλερ ανοίγει το οικογενειακό του αρχείο για το συγκινητικό Stiller & Meara: Nothing Is Lost.

Διεθνείς πρεμιέρες και βραβευμένες δημιουργίες

Η Ιταλία του Πάολο Σορεντίνο επιστρέφει με το La Grazia, η Τζόντι Φόστερ μιλά γαλλικά στο A Private Life της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, και το Pillion του Χάρι Λάιτον, βραβευμένο στις Κάννες, φτάνει για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη.



Μεγάλη προσμονή και για το Anemone του Ρόναν Ντέι-Λιούις, που φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη τον πατέρα του, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, μετά από οκτώ χρόνια.

Ντοκιμαντέρ με παλμό και επικαιρότητα

Η Σεπίδε Φαρσί, με το Put Your Soul on Your Hand and Walk, αφηγείται την ιστορία της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασούνα μέσα από την ίδια της την κάμερα. Η Γκίτα Γκαντμπίρ, στο The Perfect Neighbor, φωτίζει ένα ρατσιστικό έγκλημα που συγκλόνισε τη Φλόριντα.

Φαντασία και κινούμενα σχέδια

Ο Μαμόρου Χοσόντα επιστρέφει με το Scarlet, ένα επικό anime εμπνευσμένο από τον Άμλετ, όπου η εκδίκηση συναντά την ποίηση της επιβίωσης.

Το βλέμμα στους μικρούς θησαυρούς

Τα προγράμματα Spotlight Shorts και New York Shorts συγκεντρώνουν νέες ταινίες μικρού μήκους από καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς, σε ένα μωσαϊκό θεμάτων και κινηματογραφικών στυλ.

Το NYFF63 αποδεικνύει ότι το Spotlight δεν είναι απλώς μια παράλληλη ενότητα, αλλά μια βιτρίνα με τις πιο προσωπικές, δημιουργικές και πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς.