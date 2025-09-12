Ζ. Ζούπης (Opinion Poll): Τα νέα κόμματα που μπορεί να εμφανιστούν δεν φαίνεται να έχουν δυναμική

Με αφορμή την πρώτη δημοσκόπηση μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL, κ. Ζαχαρίας Ζούπης, σχολίασε πως «μπορεί να εμφανιστούν νέα κόμματα, αλλά δεν φαίνεται να έχουν δυναμική».

«Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει μπει στον έβδομο χρόνο της θητείας. Το αναφέρω γιατί κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει έναν παράγοντα που λέγεται κόπωση. Έτσι δεν είναι; Από την άλλη, ακόμα κι αν πάρουμε το ’25, έχουμε ζήσει σημαντικά θέματα. Ας πούμε τρεις μήνες μας απασχολούσαν με τα Τέμπη.

Ο Ιούλιος απασχόλησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν και τα θέματα οικονομίας. Άρα, για αυτό έλεγα ότι τελικά φαίνεται μια θετική αύρα. Όχι θύελλα, αύρα φαίνεται γιατί υπάρχει μια μεταβολή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνει 30,5%, το οποίο είναι σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία. Εξίσου μεγάλο και μεγαλύτερο όμως, είναι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση (…).

Τώρα όμως, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα κόμματα που μετράμε. Άρα, κάποιος ο οποίος δεν θέλει τον Μητσοτάκη, έχει δέκα εναλλακτικές. Δεν διαλέγει όμως, κανέναν από τους δέκα και μαζεύεται μία γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, λευκά, άκυρα, αποχή, αναποφάσιστοι της τάξης του 25%. Και αυτό οδηγεί στα δύσκολά της μια κυβέρνηση (…). Και είναι φανερό ότι ακόμα και άνθρωποι που θα ήθελαν μια διαφορετική πολιτική προοπτική για την διακυβέρνηση δεν βρίσκουν λύση. Που λοιπόν, θα οδηγήσει αυτό; Δεν ξέρω. Μπορεί όμως, ένα μεγάλο κομμάτι της γκρίζας ζώνης να πάει σε αποχή. Μπορεί να εμφανιστούν καινούργια κόμματα που και πάλι δεν φαίνεται να έχουν τη δυναμική να καλύψουν και να δημιουργήσουν σοβαρό αντίπαλο δέος, ακόμα και αν πάρουν καλά ποσοστά. Θα δούμε», τόνισε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6.