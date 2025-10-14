Ζ. Ζούπης (Opinion Poll): H ΝΔ και ο Μητσοτάκης συμπληρώνουν 10 χρόνια πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις

Στην «αντοχή» που δείχνει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις στάθηκε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας.

«Η ΝΔ έχει μια μικρή κάμψη, ήταν 30,5% και έχει πάει στο 30,1%. Να σημειώσω ότι σε λίγο μπαίνουμε στο 10 χρόνια από τότε που ο Μητσοτάκης και η ΝΔ προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άρα δείχνει μια αντοχή», υπογράμμισε ο κ. Ζούπης.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε πως «φαίνεται να υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας του 9% και ένα 17% δυνητικής ψήφου που μας δίνει ένα 26%. Την προηγούμενη φορά αυτό το ποσοστό ήταν 31% με τη μείωση να είναι ισομετρικά από όλα τα κόμματα ειδικά από τη ζώνη που θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους».

«Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αντι-συσπείρωση 70% και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και δείχνει κάποια όρια για τον χώρο που μπορεί να διεκδικήσει» εξήγησε ο κ. Ζούπης.

Χαρακτηριστικά, έδωσε δύο παραδείγματα προηγούμενων μετρήσεων για κόμματα σχετικά με τη δυνητική ψήφο λέγοντας ότι «η Νέα Αριστερά εμφανιζόταν στο 3% "σίγουρα θα την ψηφίσω" και 15% "θα μπορούσα να την ψηφίσω" και ο Αβραμόπουλος εμφανιζόταν "σίγουρα και θα μπορούσα" 20% με το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών. Το λέω για να δείξω ότι και το σίγουρα και το άθροισμα θα μπορούσα είναι διεκδικήσιμο και θέλει δουλειά»