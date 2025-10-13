Δημοσκόπηση Opinion Poll

Πρώτη με 30,1% είναι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ με 13,8%, καταγράφοντας διαφορά 16,3 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα σε πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Action24, το διάστημα από 7 έως 10 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.005 νοικοκυριών.

Επίσης, με ποσοστό 45,1% κανένα κόμμα δεν ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ενώ ποσοστό 69,5% δεν θα μπορούσε να ψηφίσει ποτέ ένα κόμμα Τσίπρα. Η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 26%, ενώ η αστάθεια του πολιτικού σκηνικού αντικατοπτρίζεται και στην κατηγορία «άλλο κόμμα», η οποία καταγράφει άνοδο στο 8%.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εκτίμηση ψήφου, δεύτερο κόμμα παραμένει το ΠΑΣΟΚ, ενώ πτώση κατά 0,4% εμφανίζει και η τρίτη πια Ελληνική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11,1% αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας κατά 0,8% η οποία βρίσκεται πια στο 10,9%.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ με 7,6% (+0.2%),

ΣΥΡΙΖΑ με 4,5% (+ 0,3%),

Φωνή Λογικής με 4,5% (+ 0,2%),

ΜΕΡΑ 25 με 3,2% (-1,8%),

Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6% (-0.1%),

Νίκη με 2.3% (-0.1%),

Νέα Αριστερά με 1,2% (- 0,4%)

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ με 8,2%.

Η αποκαλούμενη «γκρίζα ζώνη» (οι αναποφάσιστοι μαζί με όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα) εκτοξεύεται στο 26%.

Στις 13,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (λευκά/ άκυρα 3.7%, αποχή 4.5%) οι επιδόσεις των κομμάτων είναι:

Ν.Δ 24,3%

ΠΑΣΟΚ 11,1%

Ελληνική Λύση 8,9%

Πλεύση Ελευθερίας 8,8%

ΚΚΕ 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ 3,6%

Φωνή Λογικής 3,6%

ΜΕΡΑ 25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%

ΝΙΚΗ 1,9%

Νέα Αριστερά 1%

Άλλο κόμμα 6,6%

Αναποφάσιστοι 19,4%

Το 45,15% απαντά «Κανένα» στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με 13% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΠΑΣΟΚ με 11,4%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4,3%.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, σίγουρα απαντά το 8,6%, θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17,5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69,5%.

Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2,1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7,8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1%.

Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.

Αν διερευνήσουμε στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6,3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42,3% των ψηφοφόρων της Πλεύση Ελευθερίας, το 18,2% του ΚΚΕ το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτηση για καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο «κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8%, ο Κ. Βελόπουλος με 7.5%, η Α. Λατινοπούλου και ο Δ. Κουτσούμας με 2%, ο Σ. Φάμελλος με 1.8%, ο Σ. Κασσελάκης με 1.7%.

Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55,5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25,6%, η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16,1% και 15,9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10,6%, το κόστος ενέργειας με 10,5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9,6% κ.λ.π.