Tρία χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στην εξέγερση στην δομή Σερρών - Αυστηρό μήνυμα Πλεύρη

Ποινές φυλάκισης από τρία χρόνια επέβαλε το Πλημμελειοδικείο των Σερρών που δίκασε με την αυτόφωρη διαδικασία τους 30 μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνταν για συμμετοχή στα επεισόδια - την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου - στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών.

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων. Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση των ποινών, καθώς αυτές δεν ανεστάλησαν.

Πρόκειται για 29 Αιγύπτιους και έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, οι οποίοι μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου μεταφέρθηκαν στο τμήμα Μεταγωγών των Σερρών και αναμένεται να οδηγηθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον έναν από αυτούς που χτύπησε αστυνομικό το δικαστήριο επέβαλε ποινή τριών χρόνων και επτά μηνών και απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Στις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή εκείνη την ημέρα μίλησαν για μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν αφού όπως είπαν οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρος τους πάρα πολλές πέτρες, ενώ κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.

Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.

Μήνυμα Πλεύρη: «Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε»

Με αφορμή την καταδίκη των 30 που αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απηύθυνε μήνυμα στους παράνομους μετανάστες να ζητήσουν αυτοβούλως να επιστρέψουν στις χώρες τους:

«Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε», σημειώνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης επισημαίνει πως το μέλλον τους στην Ελλάδα είναι προδιαγεγραμμένο: Κράτηση, φυλακή και επιστροφή στην πατρίδα τους.