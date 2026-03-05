Τηλεφωνικές επικοινωνίες Κυρ. Μητσοτάκη με Μακρόν και Χριστοδουλίδη για τη Μέση Ανατολή

Μετά την επικοινωνία του με τον Εμάνουελ Μακρόν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Για την περιφερειακή κρίση συζήτησε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.