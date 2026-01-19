Κυρ. Μητσοτάκης - Αγρότες

Έχοντας ως βασικό προηγούμενο τη συνάντησή του με τους αγρότες την περασμένη εβδομάδα και κεντρικό μήνυμα ότι «το πλαίσιο των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους αγρότες των μπλόκων, σε μια ύστατη προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο, που συνεχίζεται για 50 και πλέον ημέρες.

Στόχος, στο «τραπέζι» να τεθούν και θέματα πλην των οικονομικών αιτημάτων - που επί της ουσίας είχαν ήδη απαντηθεί από την κυβέρνηση - δηλαδή είτε τεχνικές παρεμβάσεις, είτε διαρθρωτικά ζητήματα, που αφορούν από τις καλλιέργειες και όσα μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του, προκειμένου να αρχίσει από τον αγροτικό κόσμο η διαβούλευση για τον πρωτογενή τομέα, που θα αποτελέσει και αντικείμενο της διακομματικής επιτροπής.

«Δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά τα οποία επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη» ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη προς τους αγρότες, πριν εκείνοι φθάσουν στην Αθήνα, όταν μιλώντας στον Alpha τόνιζε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγρότες είναι μια κοινωνική ομάδα μόνο», κάνοντας σαφές ότι «δεν πρόκειται να ξανά θέσουμε σε κίνδυνο τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε αυτό το πλαίσιο, η «είδηση» της συνάντησης ήταν καταρχάς η διάρκειά της, καθώς για σχεδόν 4 ώρες και 20 λεπτά ο κ. Μητσοτάκης και η αντιπροσωπεία των αγροτών κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, στη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύσκεψη του πρωθυπουργού, όπως τόνιζαν κυβερνητικές πηγές.

Ως προς το αποτέλεσμα, νέα μέτρα δεν προέκυψαν, όπως είχε, άλλωστε, προαναγγελθεί, αλλά η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσει για τεχνικές διορθώσεις ή παρεμβάσεις στο ήδη ανακοινωθέν πακέτο, όπως το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί ρεύματος να εκδίδονται με μικρότερη συχνότητα, όταν δηλαδή προγραμματίζονται και οι πληρωμές, η επιστροφή του ΕΦΚ στα καύσιμα νωρίτερα από το Νοέμβριο και η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων προσήλθαν στη συνάντηση με ανοιχτούς δρόμους και με χωρίς ανάμεσά τους να βρίσκονται πρόσωπα όπως ο κ. Ανεστίδης, κάνοντας δεκτές τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Μέγαρο Μαξίμου, θέτοντας 14 αιτήματα στον πρωθυπουργό. Το κυβερνητικό επιτελείο είχε προϊδεάσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέες παροχές, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε προτάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Κυβερνητικά στελέχη διευκρίνιζαν, μάλιστα, ότι δημοσιονομικό περιθώριο ούτε στην προηγούμενη συνάντηση υπήρχε και για το λόγο αυτό δεν δόθηκε κάτι που κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο επιπλέον. «Αν υπάρχουν προτάσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που μπορούν να εξυπηρετήσουν συνολικά τον πρωτογενή τομέα και μπορούν να επεξεργαστούν από την Κυβέρνηση και να γίνουν πράξη, εδώ είμαστε να τις ακούσουμε» υπογράμμιζαν χαρακτηριστικά.

Ξεκινώντας με την επισήμανση ότι «αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα», ο κ. Μητσοτάκης έστειλε από την υποδοχή, ακόμη, των αγροτών το μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει «ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα» κι έχει αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχουν τεθεί από τον αγροτικό κόσμο, όπως η χαμηλότερη τιμή ρεύματος και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία και την υποστήριξη τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων.

Δίνοντας ουσιαστικά το κλίμα και τις προσδοκίες στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο πρωθυπουργός τόνισε εξαρχής ότι δεν έχει «την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», καλώντας εμμέσως τους αγρότες να αποκλιμακώσουν, σημειώνοντας «να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια - και είναι αρκετά - ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα».

Με το Μέγαρο Μαξίμου να έχει πλέον βάλει και επισήμως τα «όρια» σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους αγρότες, το βλέμμα στρέφεται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν στα μπλόκα για τις επόμενες κινήσεις τους.