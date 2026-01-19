Τετράωρη συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με αγρότες: Το βασικό πλαίσιο παραμένει, συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα

Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες από τα μπλόκα που δεν είχαν κατέβει στην Αθήνα στο προηγούμενο ραντεβού στο Μαξίμου. «Εξετάσαμε τα ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί, αλλά υπήρξε συζήτηση για επί μέρους θέματα και τον τρόπο εφαρμογής», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «δεν έχω απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα - Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «είχαμε μία αναλυτική και πολύωρη παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε όλα τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Συμφωνήθηκε να υπάρχουν εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές για τις αποφάσεις. Εξετάσαμε τα ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί, αλλά υπήρξε συζήτηση για επί μέρους θέματα και τον τρόπο εφαρμογής».

Όπως ανέφερε «συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχω απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα - Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών τόνισε οτι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης».

Συγκεκριμένα, αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη ης κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πως «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση».

Στη συνάντηση συμμετέείχαν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείτο από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του σημείωσε ότι "οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΓΡΟΥΖΊΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ ΒΕΣΜΕΛΉΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΟΎΡΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΣΈΦΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΟΝΙΜΌΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΗΚΈΣ

Τ'ΑΣΟΣ ΧΑΛΚΊΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΖΟΥΝΊΔΗΣ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΠΈΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΡΑΜΠ'ΑΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΒΊΚΑΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΔΟΥΡΟΥΜΉΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΌΣΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΈΡΝΙΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΡΓΚΊΝΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΕΣΚΛΙΏΤΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΚΏΣΤΑΣ ΤΖΈΛΛΑΣ

ΓΙ'ΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΎΤΡΑΣ

ΣΩΤΉΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΌΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ

ΡΊΖΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ.

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες μεταβαίνουν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.