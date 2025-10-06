Θ. Πλεύρης: Ο Τσίπρας δεν αποτελεί αντίπαλο της ΝΔ - Όποιος παίρνει άσυλο, θα του δίνεται δυνατότητα εργασίας

Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι «δίνει έναν τόνο ότι δεν παραιτείται γιατί θέλει να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά παραιτείται, προφανώς για να συναντηθεί, όπως λέει ο ίδιος, με τις ανησυχίες που υπάρχουν».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι «αυτή η παραίτηση δείχνει στην πραγματικότητα ότι ισχύει όλη η κριτική η οποία έχει συμβεί κατά καιρούς στο δημιούργημα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι και ο ίδιος πλέον αποδέχεται ότι αυτό το κόμμα, όπως έχει διαμορφωθεί στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Άρα, τελικά όλη αυτή η κριτική που ασκούσαμε όλο αυτό το διάστημα, στην πραγματικότητα δικαιώνεται».

Μάλιστα, ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας «προφανώς αυτή τη στιγμή, το έχουμε δει με μία κλιμάκωση η οποία γίνεται, θέλει να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα» και τόνισε πως ο κ. Τσίπρας έχει ένα παρελθόν, «εμείς αυτό το παρελθόν θα το θυμίζουμε».

Ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε επίσης πως, «είμαι βέβαιος ότι οποιοδήποτε εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού σίγουρα θα αναδιατάξει τις δυνάμεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει καθόλου εμάς».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «επειδή είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνητική παρουσία στο παρελθόν και άρα δεν μπορεί κάποιος να στηριχτεί στις εξαγγελίες του, αλλά έχει δει και το κυβερνητικό του έργο, δεν αποτελεί αντίπαλο για την Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία αποτελούν τα προβλήματα του ελληνικού λαού, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε(…)».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο»

Παράλληλα, σχετικά με την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «η στάση της κυβέρνησης είναι σωστή και αυτή είναι η δική μου θέση και με την ιδιότητα του νομικού. Προφανώς όταν θέτουν αιτήματα οικογένειες θυμάτων, οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και ζητούν κάτι, οποιοσδήποτε το βλέπει με συμπάθεια αυτό το αίτημα και θέλει να ικανοποιηθεί. Όμως, εάν έμπαινε η κυβέρνηση στο πλαίσιο να πει ποια αιτήματα πρέπει να γίνουν δεκτά, τότε θα υποκαθιστούσε τη δικαιοσύνη»

«Η κ. Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Είχαμε σοβαρή μείωση των μεταναστευτικών ροών»

Τέλος, σχετικά με το μεταναστευτικό τόνισε πως με μέτρα και διπλωματία «είχαμε σοβαρή μείωση των μεταναστευτικών ροών».

Πρόσθεσε πως, όποιος παίρνει άσυλο, με το νέο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση, «εαν θέλει να παραμείνει θα του δίνεται η δυνατότητα εργασίας εκεί που έχουμε κενά και δεν θα ζει με επιδόματα».