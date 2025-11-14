Θ. Πλεύρης: Έχουν μειωθεί οι εθνικότητες και τα άτομα που δεν δικαιολογούν άσυλο

«Με τον νέο νόμο που ψηφίσαμε τον Σεπτέμβριο πλέον χωρίζονται όσοι μπαίνουν στη χώρα παρανόμως σε άτομα που έχουν προσφυγικό προφίλ, οπότε ακολουθούν τη διαδικασία και αιτούνται, περιμένουν να εξεταστεί η αίτησή τους και αυτομάτως γίνεται διαχωρισμός στα άτομα που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ», είπε ο Θάνος Πλεύρης στο MEGA αναφορικά με την εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες, όπου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και συνελήφθησαν 30 άτομα.

«Στην Σιντική ήταν κόσμος που προερχόταν από Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, άρα από χώρες που δικαιολογούν άσυλο. Μπήκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής του ασύλου, οπότε βρίσκονται σε ένα καθεστώς κράτησης. Κάναμε μία fast track διαδικασία να εξεταστεί η αίτηση του ασύλου τους. Μόλις πήραν τα χαρτιά οι συγκεκριμένοι κατάλαβαν ότι απορρίφθηκε το άσυλό τους και θα μείνουν κρατούμενοι για 24 μήνες και σε αυτό το διάστημα θα γίνουν διαδικασίες απέλασης και αντέδρασαν».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το διάστημα των μηνών του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 2024 έφτασαν στη χώρα δια θαλάσσης 20.279 μετανάστες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για το 2025 έφτασαν 11.307 άτομα.

«Έχουν μειωθεί οι εθνικότητες και τα άτομα που δεν δικαιολογούν άσυλο», σημείωσε.

«Όταν είναι κάποιος πρόσφυγας έχει όλα τα δικαιώματα του πρόσφυγα. Όταν εκμεταλλεύεται την προσφυγική ιδιότητα του πρόσφυγα για οικονομικούς λόγους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι επιστρέφει. Η Ευρώπη ευτυχώς έχει αλλάξει, έχει μπει σε μία λογική ότι η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και όχι λύση».

Ακόμη, ανέφερε πως η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι ορθή, ενώ για την οπλοκατοχή δήλωσε τα εξής:

«Το θέμα της οπλοκατοχής μπορεί να υπάρξει με πολλούς αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι. Δεν είμαι οπαδός ενός μοντέλου ότι γίνεται 18 και μπορείς να παίρνεις όπλο επειδή είσαι ενήλικος πολίτης. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων», είπε.