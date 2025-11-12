Θ. Πλεύρης: Έχουμε πτώση στους μετανάστες κοντά στο 50%

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, ερωτηθείς για τα τεστ ηλικίας που έγιναν σε μετανάστες, είπε: «Τα τεστ έχουν ξεκινήσει πριν 1,50 μήνα σε ύποπτα περιστατικά. Δεν γίνονται σε όλους τους μετανάστες. Γιατί επιλέγεται από κυκλώματα να στέλνουν άτομα τα που είναι κοντά στην ηλικία ενηλικίωσης;

Έχουν ευεργετικό πλαίσιο ότι ο ανήλικος δεν απελαύνεται κι αν δηλώσει ότι θέλει να παρακολουθεί σχολείο, ελέγχεται ξανά κατά το 23ο έτος. Στο εξής δεν θα έχουμε ψευδείς δηλώσεις, τα τεστ έχουν μεγάλη εμπιστευτικότητα και δεν θα γλιτώσει κανείς», και πρόσθεσε: «Πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα».

«Έχουμε μια πτώση στο μεταναστευτικό κοντά στο 50%. Η μείωση έρχεται από χώρες που ξέρουν ότι τους πιάνουν τα αυστηρά μέτρα, έχει λειτουργήσει η διπλωματία που κάνουμε. Στο κομμάτι του Αιγαίου έχουμε πολύ καλή συνεργασία στην αποτροπή. Αν δεν υπήρχε η Λιβύη και η Κρήτη θα είχαμε ροές πάνω από 70% μειωμένες. Θα φτιάξουμε τα return hub, θα μεταφέρονται οι παράνομοι μετανάστες και θα εκμηδενιστούν οι ροές», τόνισε σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Για δίπολο ΝΔ - Βάρρα

«Όποιος άκουσε τον Μάκη Βορίδη, κατέρριψε πλήρως τις κατηγορίες προς το πρόσωπό του. Πράγματι τα όσα έχει πει ο Βάρρας για Βορίδη είναι ανεδαφικά. Το πώς μένει σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη δεν μπορώ να το ξέρω, είναι μια επιλογή, μπορεί να έχει μια καλή άποψη π.χ για τα αγροτικά».

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας

Οι άρσεις ασυλίας έχουν γίνει αποδέκτες στο σύνολο τους. Στον υπουργό ζητείται άσκηση ποινικής δίωξης. Αν αυτό που θα έρθει είναι θέμα ότι κρύβει ότι ο βουλευτής κάτι ή έχει πράξει κάποιο αδίκημα, θα αρθούν οι ασυλίες, διατηρώ μια επιφύλαξη για τις κατηγορίες. Για μένα η ασυλία είναι η προστασία όταν εκφράζεις άποψη, όταν ψηφίζεις νόμο. Αν υπάρχει κάτι παράνομο προφανώς υπάρχει άρση ασυλίας.

Για κόμμα Σαμαρά

«Προφανώς ο Σαμαράς θα απευθυνθεί στις δεξαμενές γενικότερα γύρω από τη ΝΔ, αλλά και στηΝΔ. Μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα γενικά. Αν κάνει κάτι, που δεν πιστεύω ότι θα κάνει, θα απευθυνθεί σε αυτό το κοινό».

Για Τσίπρα

«Ο Τσίπρας τι είπε για το βιβλίο του; Είπε ότι ‘εγώ το γράφω το βιβλίο σε ένα σημείο που είμαι ενεργός πολιτικά’, αυτό έχει μια αξία για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τι θα κάνει, να δούμε τι θα πει για Novartis, όλο αυτό στο βιβλίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».