Στην εξέγερση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δομή μεταναστών στις Σέρρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μέσω ανάρτησής του στο Χ, τονίζοντας ότι η αντίδραση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νέου νόμου για όσους δεν είναι πρόσφυγες και προβλέπει «τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση και έως τότε καθεστώς κράτησης».

«Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν», προσθέτει ο κ. Πλεύρης.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι η« διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία» για να καταλήξει με το μήνυμα «καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση».

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες

Υπενθυμίζεται ότι, επεισόδια ξέσπασαν σε δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες, όταν 235 μετανάστες έριξαν ένα μέρος της περίφραξης και έβαλαν φωτιά σε ρούχα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις για την εξέγερση, κυρίως μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Σημειώνεται πως οι 3 από τους 30 συλληφθέντες, κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.