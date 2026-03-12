Θ. Λιβάνιος: Το Δημόσιο από αργοκίνητο καράβι γίνεται πολιτοκεντρικό με μετρήσιμες παρεμβάσεις

Τη σημαντική μεταβολή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, περιέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας σε ημερίδα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Newsit για το νέο Δημόσιο.

Υποστήριξε ότι η φιλοσοφία λειτουργίας του Δημοσίου έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια, καθώς από ένα σύστημα εσωστρεφές και προσανατολισμένο στη διοικητική διαδικασία, έχει μετατραπεί σε πολιτοκεντρικό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραμάτισε η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών μετά το 2019, με αιχμή την πλατφόρμα gov.gr, η οποία, όπως είπε, μείωσε σημαντικά τη γραφειοκρατία και περιόρισε την ανάγκη φυσικής παρουσίας των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση δεν βελτιώνει μόνο την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά επιτρέπει και την καλύτερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανάγκης για προσωπικό σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης στα γκισέ δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να ενισχύσει κρίσιμους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και οι τεχνικές υπηρεσίες, με περισσότερους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, μηχανικούς και οικονομολόγους.

Παράλληλα, τόνισε ότι «είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας το να αλλάξει το Δημόσιο», το οποίο παραλλήλισε με «βραδυκίνητο καράβι», όπου «έπρεπε να γίνουν σημαντικές αλλαγές» και στο οποίο επιχειρούνται παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ αυτών, ανέφερε την επιτάχυνση των προσλήψεων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, την καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης υπαλλήλων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και παρεμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι οι απόφοιτοί της αποτελούν υψηλού επιπέδου στελέχη που μπορούν να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

Ωστόσο, ο κ. Λιβάνιος στάθηκε και στο πρόβλημα στελέχωσης, κυρίως σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως οι μηχανικοί και οι επιστήμονες πληροφορικής. Όπως εξήγησε, η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα καθιστά δυσκολότερη την προσέλκυση αυτών των επαγγελματιών στο Δημόσιο, καθώς οι αποδοχές είναι συχνά υψηλότερες στην αγορά.

Ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται, σύμφωνα με τον υπουργό, στη στελέχωση υπηρεσιών σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος στέγασης δυσκολεύει την προσέλκυση εκπαιδευτικών, γιατρών και δημοτικών υπαλλήλων. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, το υπουργείο σε συνεργασία με δήμους υλοποιεί προγράμματα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών για εργαζόμενους, με πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, οι Λειψοί και η Αστυπάλαια, ενώ προβλέπεται επέκταση και σε άλλα νησιά.

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου Νίκου Ευαγγελάτου ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δεν δίνει έμφαση στην προβολή, ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι η επιλογή είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων με μετρήσιμο αποτέλεσμα και όχι η επικοινωνιακή διαχείριση. Όπως είπε, στόχος μέχρι τις εκλογές είναι η παράδοση έργων με ορατό αποτέλεσμα για τους πολίτες και όχι γενικές εξαγγελίες.

Τέλος, αναφέρθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, η οποία εφαρμόστηκε το προηγούμενο έτος και παρέχει, όπως είπε, πολύτιμα δεδομένα για τις δυσλειτουργίες του κράτους. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν προβλήματα όπως η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στις πολεοδομίες και η κατάσταση του οδικού δικτύου στις πόλεις, επιτρέποντας -όπως σημείωσε- στο κράτος να εντοπίζει αδυναμίες και να προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις.