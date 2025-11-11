Θ. Κοντογεώργης: Σημαντική η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού σε Κομοτηνή

H επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ήταν το θέμα της συνέντευξης του υφυπουργού Θανάση Κοντογεώργη, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ Κομοτηνής.

Όπως είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που συνοδεύει, άλλωστε, τον κ. Μητσοτάκη, η επίσκεψη θα ξεκινήσει από τη Μαρώνεια, όπου θα έχει συνάντηση με κατοίκους της περιοχής -και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν, είναι η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου. Είναι, άλλωστε, «μια περιοχή με πλούσιο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα», σχολίασε ο Θ. Κοντογεώργης.

Θα ακολουθήσει η επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Κομοτηνής και το νέο Σταθμό Συμπίεσης, που «θα λειτουργήσει ως ...τροχονόμος της μεταφοράς φυσικού αερίου». Με τον υφυπουργό να επισημαίνει ότι «η περιοχή αναδεικνύεται σε διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας και αναβαθμίζεται συνολικά». Έπονται οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις μέσα στη ΒΙΠΕ, «το 1/3 της οικονομίας της Ροδόπης είναι συνυφασμένο με τη ΒΙΠΕ», υπογράμμισε επίσης, ενώ μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης θα υπάρξει συζήτηση για «τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου αλλά και για νέες δυνατότητες».

Επόμενος σταθμός της κυβερνητικής επίσκεψης, η Κομοτηνή και το μουσικό σχολείο της πόλης, «ένα κόσμημα για την περιοχή», εν συνεχεία η επίσκεψη στο Τσανάκλειο Μέγαρο, ενώ έχει εξ άλλου προγραμματισθεί συνάντηση με νέους της περιοχής για «τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια που συναντούν».

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τον Θ. Κοντογεώργη να προαναγγέλλει ότι «σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πραγματικότητα για την περιοχή».

Ενώ σε μια γενική παρατήρησή του ανέφερε ότι «ο σχεδιασμός (σ.σ. των τοπικών θεμάτων) δεν γίνεται από την Αθήνα, αλλά μετά από διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής». Νέες δυνατότητες ανοίγονται εξ άλλου με τη νέα προγραμματική περίοδο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και «όσο πιο καλά είμαστε συντονισμένοι, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση - τοπικές κοινωνίες για το τι χρειάζεται κάθε περιοχή, τόσο περισσότερους πόρους μπορούμε να διεκδικήσουμε. Μας ενδιαφέρουν τα τρέχοντα προβλήματα και ταυτόχρονα θέλουμε να διαμορφώσουμε πιο συστηματικά την επόμενη μέρα», υπογράμμισε.

Αλλάζοντας θέμα, με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις των αγροτών, έκανε γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ηγεσίας του Υπουργείου με τους αγρότες της περιοχής, γιατί, όπως εξήγησε, «πέραν των γενικών ζητημάτων (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α.) υπάρχουν και κάποια ειδικότερα θέματα». Παράλληλα, «προσπαθούμε να επιλύσουμε τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», διαβεβαίωσε.

Ειδική μνεία έγινε στα αρδευτικά έργα: «Γενικότερα στη Μακεδονία και τη Θράκη τα μεγάλα αρδευτικά έργα προχωράνε, το ίδιο θα γίνει και στην Κομοτηνή». Συγχρόνως, έκανε αναφορά και σε άλλα θέματα, όπως τη χωροθέτηση τουριστικής μαρίνας στη Μαρώνεια, την αξιοποίηση διαδρόμου για τουριστικά λεωφορεία με τη Βουλγαρία, ζήτημα για το οποίο «υπάρχει συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού με τη Βουλγαρία, με αμοιβαίο όφελος και για τις δύο χώρες, είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.