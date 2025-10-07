Συνολικό σχέδιο για τη Βοιωτία

Στο πλαίσιο των επί τόπου διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλιμάκιο της Κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον 20ο σταθμό, την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, παρά τις έντονες δημογραφικές πιέσεις και τη μείωση του πληθυσμού κατά 10,1% την τελευταία δεκαετία, συνδυάζει κρίσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες με στρατηγικής σημασίας πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν -με κατάλληλο σχεδιασμό- να μετατραπούν σε εγγύηση βιώσιμης προόδου.

Η τοπική οικονομία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και την έντονη παρουσία της βιομηχανίας, που καταλαμβάνει τα δύο τρίτα της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της, καθιστώντας τη Βοιωτία την πιο παραγωγική ανά κάτοικο ή εργαζόμενο Περιφερειακή Ενότητα στη Στερεά Ελλάδα και μία από τις πλέον ανταγωνιστικές σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, οι νέες θέσεις μισθωτής εργασίας το 2023 υπερέβησαν κατά 18,5% τα επίπεδα του 2018, με σημαντική αύξηση σε τομείς όπως το εμπόριο και η εστίαση, γεγονός που υποδηλώνει θετική κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, η περιοχή καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η συγκράτηση και η προσέλκυση νεότερου πληθυσμού -ιδίως σε Δήμους που καταγράφουν μεγάλες απώλειες, όπως ο Ορχομενός και η Αλίαρτος- η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, καθώς και η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας που σήμερα εξαρτάται σε υπερθετικό βαθμό από τη βιομηχανία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της ετοιμότητας για την κλιματική αλλαγή, καθώς και η βελτίωση της συνδεσιμότητας, τόσο με σύγχρονα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας όσο και με ψηφιακές υποδομές.

Με τη συνεργασία της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των τοπικών φορέων, η Βοιωτία έχει τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τα ισχυρά της πλεονεκτήματα και να διαμορφώσει ένα νέο, ανθεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βοιωτίας

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βοιωτίας αποτελεί μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής. Ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 755 εκατ. ευρώ, αλλά και σημαντικές ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις (727 εκατ. ευρώ), καθώς και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ωρίμαση για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Στον πρωτογενή τομέα έχουν καταβληθεί 177 εκατ. ευρώ σε 12.947 δικαιούχους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και αποζημιώσεις ύψους 12,6 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούνται 15 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 15,1 εκατ. ευρώ. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα η βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού. Παράλληλα έχει πάρει παράταση έως τέλος Οκτωβρίου η πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποβολή προτάσεων έργων υποδομών έγγειων βελτιώσεων, ενώ είναι σε αξιολόγηση οι προτάσεις έργων αγροτικής οδοποιίας που έχουν ήδη υποβληθεί.

Στις οδικές διασυνδέσεις υπεγράφη σήμερα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η βελτίωση του τμήματος Δερβενοχώρια προς Ελευσίνα και θα δρομολογηθεί άμεσα η προκήρυξη του έργου, ενώ ωριμάζουν παράλληλα με τη συνεργασία κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης μια σειρά από σημαντικά οδικά έργα για την περιοχή. Στο Ορχομενό μετά την καθαίρεση της πεζογέφυρας, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι μελέτες για την κατασκευή νέας.

Στις αρχές 2026 θα εκκινήσουν δοκιμαστικά δρομολόγια του προαστιακού για την σύνδεση Λιβαδειάς-Θήβας με την Αθήνα. Για την αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα Σκα-Οινόη και του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλιάρτου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους (CEF) και ο διαγωνισμός θα έχει δημοσιευτεί έως το τέλος του 2025. Μέσω του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των σιδηροδρομικών σταθμών Θήβας και Λιβαδειάς. Τέλος, ο ΟΣΕ θα εξασφαλίσει την στελέχωση στα εκδοτήρια που είχε κλείσει η Hellenic Train.

Για τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία οικοσυστημάτων, ολοκληρώθηκε η 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, ενώ είναι σε τελικό στάδιο η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Για την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου είναι σε ισχύ προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ για τη χορήγηση αδιύλιστου νερού έως 7 εκατ. κ.μ. αδιύλιστου νερού στην Κωπαΐδα, κατά την αρδευτική περίοδο 2025. Για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων της περιοχής Κωπαΐδας σχεδιάζεται η ένταξη του έργου στην πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στον χωροταξικό σχεδιασμό εκπονείται τοπικό πολεοδομικό σχέδιο στους Δήμους Τανάγρας και Ορχομενού, καθώς και ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Στους δήμους Λιβαδειάς και Θήβας είναι σε εξέλιξη η μελέτη καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων υλοποιούνται σημαντικά έργα: επέκταση του ΧΥΤΑ Θήβας, κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Τανάγρας, Αγίου Γεωργίου, Κυριακίου, Πλάκα και Δήλεσι, επέκταση και αναβάθμιση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου/Οινοφύτων, αναβάθμιση ΕΕΛ Λιβαδειάς.

Στο τομέα της επιχειρηματικότητας εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού, ως προαπαιτούμενο για την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο χρηματοδοτείται με 8,7 εκατ. ευρώ με δημόσιου πόρους. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου διατίθενται 32 εκατ. ευρώ ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια στη Βοιωτία.

Για την ενίσχυση των ψηφιακών διασυνδέσεων υλοποιείται το έργο της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας με σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις. Έχει ήδη δρομολογηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου Ορχομενού, ενώ βρίσκονται υπό ένταξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων, Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας, Αλιάρτου-Θεσπιέων και Τανάγρας.

Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής, την πρόληψη και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης καταστροφών έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Στον τομέα του πολιτισμού, υλοποιείται η αποκατάσταση της Νότιας Πύλης και του τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ βρίσκεται υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το έργο της αναβάθμισης Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού και της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, ενώ προχωράει πλήθος μικρότερων έργων για την αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου" παρεμβάσεις στο 4ο Νηπιαγωγείο Θήβας, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήβας, στο 1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς και στα Δημοτικά Σχολεία Οινοφύτων και Αράχωβας. Παράλληλα, προτεραιοποιείται η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών της περιοχής: του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου και του Μουσικού Σχολείου Λεβαδέων.

Στον τομέα του τουρισμού, η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας με πλούσιους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και φυσικούς πόρους, παρουσιάζει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Οι αφίξεις σε καταλύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανήλθαν σε περίπου 1 εκατ. επισκέπτες, με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας να παρουσιάζει αύξηση τόσο στην επισκεψιμότητα, όσο και στις αντίστοιχες εισπράξεις από το 2023. Όσον αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, χρηματοδοτούνται έργα αναβάθμισης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναμένεται άμεσα η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού.

Στις Πηγές Κρύας ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου Λιβαδειάς με την ΕΤΑΔ για την παραχώρηση του κτηρίου του Νερόμυλου, ώστε μετά την εκτίμηση να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.

Για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στη Βοιωτία, η ΔΥΠΑ υλοποιεί στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, αναβάθμισης και εξειδίκευσης δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων, αλλά και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Στον τομέα της υγείας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και αναβάθμιση των υποδομών σε τρία νοσοκομεία της 5ης Υ.ΠΕ, δύο εκ των οποίων είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς και Θήβας, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο του εκσυγχρονισμού του Τμήματος Α' ΤΕΠ. Για την προσέλκυση προσωπικού, δίνεται μηνιαίο επίδομα παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές σε 36 και 29 γιατρούς που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς και Θήβας, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σχεδιάζεται η επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας, με τον προγραμματισμό διενέργειας προληπτικών εξετάσεων, ιατρική εξέταση, υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού, κ.α. Παράλληλα, οι Τοπικές Ομάδες Υγείας βρίσκονται ήδη στη λειτουργία στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Επίσης, υλοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου, ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, του Κέντρου Υγείας Αλιάρτου, ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, και Κέντρου Υγείας Διστόμου, ύψους 1,56 εκατ. ευρώ. Τέλος, στον τομέα της ψυχικής υγείας, λειτουργούν οι στεγαστικές δομές "Δίας" και "Αίας", η δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κέντρο ημέρας ενηλίκων και παιδιών και ένα προστατευόμενο διαμέρισμα στη Λιβαδειά.

Μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύονται οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Πιλοτική Εφαρμογή του χρηματοδοτούμενου από το ΤΑΑ προγράμματος "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία" με 32 δικαιούχους στην Περιφέρεια.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης: «Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας που παρουσιάστηκε σήμερα στη Λιβαδειά είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, περιφέρειας, και δημοτικών αρχών, καθώς και της διαβούλευσης με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε εκπαίδευση και υγεία, σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, στήριξη της βιομηχανίας και της εργασίας. Η Βοιωτία παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα, αλλά και τις επιχειρήσεις. Από αρχές του 2026 ξεκινούν δοκιμαστικά δρομολόγια του προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς - Θήβας - Αθήνας».

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στη Βοιωτία συμμετείχαν οι Κ. Τσιάρας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γ. Κεφαλογιάννης, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κ. Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Δ. Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας, Λ. Τσαβδαρίδης, υφυπουργός Ανάπτυξης, Π. Βαρελίδης, γγ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Γ. Διδασκάλου, γγ Πολιτισμού, Γ. Χορμόβα, διοικήτρια ΔΥΠΑ, Κ. Μεγαρίτης, γγ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης, Σ. Χιονίδης, γγ Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Κ. Οικονόμου, γ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ).