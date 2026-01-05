Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες: Θα υπάρξουν κυρώσεις, εάν δεν προσέλθουν σε διάλογο - Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου

Τελεσίγραφο στέλνει η κυβέρνηση προς τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο, μετά την απόφασή τους για 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών και τελωνείων την Πέμπτη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκη να τονίζει σήμερα «υπάρχουν μέθοδοι να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την κοινωνία».

Μια μέρα μετά την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης «ήδη η κοινή γνώμη επικρίνει την ανεκτική στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις και τους δρόμους που κλείνουν».

«Υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι αν οι αγρότες επιμένουν στην άρνηση, «δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας πού καταλήγουμε αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο».

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», εξήγησε.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στείλει τα ΜΑΤ. Ωστόσο, υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. «Δεν είμαι εδώ για να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί, αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς», προσθέτει.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι « η ανοχή δεν μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρξει κλιμάκωση από τους αγρότες».

«Μπορεί να παραλύει η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και να κόβεται στα δύο η χώρα και να ταλαιπωρούνται οι ταξιδιώτες; Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή σε αυτό στη λογική ότι υπήρχε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της καθυστέρησης των πληρωμών. Η ανοχή, όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρξει κλιμάκωση. Προφανώς η κυβέρνηση θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Πλεύρης.

Όπως σημείωσε «υπάρχουν δυνατότητες και νομικές, γιατί αυτή τη στιγμή διαπράττονται αδικήματα, όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών».

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα - Τι λένε Τσιάρας και Γεωργιάδης

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε το Σάββατο αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα ότι «το κράτος για να είναι κράτος, δεν εκβιάζεται... Κράτος που εκβιάζεται, καλύτερα να κλείσει και να γίνει περίπτερο. Βία είναι να κλείνεις τον δρόμο, δεν είναι βία μόνο το ξύλο... βία είναι να θέλω να πάω κάπου και να με εμποδίζεις... Συμφωνώ απολύτως και το έχω πει ότι είναι αδύνατο δια της βίας να διαλύσεις τα μπλόκα».

Ο υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν γίνει αποδεκτά και ο πρωθυπουργός τους κάλεσε σε διάλογο που δεν πήγανε.

Νωρίτερα, την Παρασκευή και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Από το 2019, όπως υπογράμμισε, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε τα δεδομένα, μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές και τον ΦΠΑ σε κρίσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, μειώθηκε το ενεργειακό κόστος με χαμηλή τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με νόμο η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο».

Πρόσθεσε δε ότι «επιπλέον, μέσω του Μέτρου 23 αξιοποιήθηκαν πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για αποζημιώσεις σε παραγωγές και προϊόντα που είχαν αποδεδειγμένα μειωμένη απόδοση, ενώ, ειδικά, στη Θεσσαλία, το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης λειτούργησε καταλυτικά για τη βαμβακοκαλλιέργεια. Πολύ πρόσφατα, δόθηκε και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, κλείνοντας μια σημαντική εκκρεμότητα».

Κ. Χατζηδάκης: 3,8 δισ. δόθηκαν στους αγρότες μέσα στο 2025

Υπενθυμίζεται πως, ξεκάθαρο μήνυμα προς του αγρότες ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μέτρων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, για την ενίσχυσή τους και πως πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες, για να μην προσέρχονται στο διάλογο, έστειλε την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε τα ακόλουθα: «3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες μας το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως «με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους ελέγχους της OLAF, τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που έγινε δεν ήταν αυτονόητο».

«Θέτω όμως εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα ερώτημα: Πείτε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα γράφω. Οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση, όταν τους έχει καλέσει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός; Θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στην κυβέρνηση, όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, να τις εξηγήσουν καλύτερα αν δεν έχουν γίνει κατανοητές και να εκθέσουν την κυβέρνηση αν τυχόν αυτή ακολουθεί μια αδιάλλακτη και άδικη στάση απέναντί τους», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης.

Δείτε τους πίνακες με τις αναλυτικές πληρωμές των αγροτών:

Η εικόνα στα αγροτικά μπλόκα

Σε φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο και να προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς οι παρεμβάσεις επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, από το μπλόκο της Νίκαιας σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Το απόγευμα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται πέρα από τους μέχρι σήμερα γνωστούς κόμβους. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κινηθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για χρονικό διάστημα δύο ωρών, από τις 11:00 έως τις 13:00.