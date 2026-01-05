Θ. Πλεύρης για αγρότες: Αν υπάρξει κλιμάκωση, πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες

«Η ανοχή δεν μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρξει κλιμάκωση από τους αγρότες» διεμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, προσθέτοντας ότι «πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες».

«Μπορεί να παραλύει η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και να κόβεται στα δύο η χώρα και να ταλαιπωρούνται οι ταξιδιώτες; Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή σε αυτό στη λογική ότι υπήρχε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της καθυστέρησης των πληρωμών. Η ανοχή, όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρξει κλιμάκωση. Προφανώς η κυβέρνηση θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Πλεύρης.

Όπως σημείωσε «υπάρχουν δυνατότητες και νομικές, γιατί αυτή τη στιγμή διαπράττονται αδικήματα, όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών».

«Η δική μου θέση είναι ότι προφανώς ορθώς η κυβέρνηση εξάντλησε τις δυνατότητες για να μην έχουμε κλιμάκωση, αλλά αν πάμε σε σενάριο συνέχισης των κινητοποιήσεων - πόσο μάλλον να κόψουμε τη χώρα στα δύο για 48 ώρες - είναι προφανές ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες» συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης απαντώντας «ναι» και στο ερώτημα αν μια πιθανότητα είναι και αυτή της απώθησης.

Όπως εξήγησε «επί των αιτημάτων έχουν δοθεί απαντήσεις από την κυβέρνηση και υπάρχει πεδίο διαλόγου, η άλλη πλευρά έρχεται και λέει ότι εμείς αν δεν ικανοποιηθούν όλα στα 100%, θα κόψουμε την Ελλάδα στα δύο. Τότε μιλάμε για εκβιασμό και όχι για ομαλή συζήτηση».

Τέλος, σχετικά με τις αντιδράσεις για τη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τη σύλληψη Μαδούρο, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για «ανιστόρητες και ανεδαφικές συγκρίσεις που έγιναν» προσθέτοντας ότι «υπήρχε μια ξεκάθαρη δικτατορία στη Βενεζουέλα. Όλα τα ναρκωτικά που διακινούνται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν σφραγίδα Μαδούρο».