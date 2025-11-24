Τα σημαντικά που καλύπτει ο κουρνιαχτός και τα rebranding

Ο πολιτικός κουρνιαχτός, περισσότερο ίσως από όπλο στα χέρια του πολιτικού υποκειμένου που τον προκαλεί, λειτουργεί και ως εργαλείο αποδυνάμωσης της φωνής του αντιπάλου. Η προσπάθεια που απαιτείται για να αποκρουστεί ο λαϊκισμός, ο μηδενισμός και η ωμή διαστροφή της πραγματικότητας, είναι υπερ-πολλαπλάσια απ' αυτή που χρειάζεται για να αποδοθεί ή να αποκατασταθεί στην κοινή συνείδηση, μια αυταπόδεικτη αλήθεια ή μια πτυχή της πραγματικότητας.

Αλήθεια είναι ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έσκασε στα χέρια και λέρωσε την εικόνα της κυβέρνησης, όπως αλήθεια είναι ότι ακόμη και στα περιβόητα ελληνικά καφενεία, γνωρίζουν ότι το «βουνό» μετακινήθηκε, επειδή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κ.Χατζηδάκης, έβαλαν ενέχυρο, την πολιτική και προσωπική τους αξιοπιστία, ότι το χάλι θα διορθωθεί και δεν θα επαναληφθεί.

Αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση κατάφερε, να διασφαλίσει την έγκριση της Κομισιόν στο σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή άμεσα των αγροτικών επιδοτήσεων που «πάγωσαν» επειδή συνελήφθημεν ως χώρα να ξανακλέβουμε οπώρες, βοσκοτόπια και ζώα. Δόθηκε πράσινο φως ώστε να πληρωθεί, όπως κάθε χρόνο, το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης και μετά αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα πληρωθεί και το 30%, με βάση τις προβλέψεις των Κανονισμών.

Όμως η… Οδύσσεια του Κωστή Χατζηδάκη δεν είναι τόσο σέξι ώστε να προβληθεί όσο προβάλλεται η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αποτελεί άθλο άξιο επαίνου, όπως αποτελεί το ναρκισσιστικό rebranding του πρώην πρωθυπουργού που διεκδικεί να αποκαθαρθεί, φορτώνοντας τις αδιαμφισβήτητες ευθύνες του, στις πλάτες των παλιών συντρόφων του.

Αλήθεια αδιαφιλονίκητη είναι, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει ιστορικές επιδόσεις στην ανεργία, στην προώθηση φιλεργατικών ρυθμίσεων και νόμων, στη διασφάλιση ισορροπίας στα μέτρα υπέρ εργοδοτών και εργαζομένων. Όμως οι μεθοδικές και στρατηγικές «νίκες» της Νίκης Κεραμέως, πως να νικήσουν το «Άρλεκιν» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Διαμαντή Καραναστάση, το οποίο βγαίνει σε συνέχειες στο δημόσιο χώρο, από Βουλή μέχρι τηλεόραση, για να συμβάλει στο δεύτερο rebrandingτης Ζωής;

Ο κ. Καραναστάσης αντιπαλεύει ζωηρά για να αποσείσει την ταμπέλα της «κακιάς γυναίκας» που φαίνεται ότι δημοσκοπικά πλήττει την εικόνα της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας. Ασχολούμενοι με τη «μεγάλη καρδιά και τα λαμπερά μάτια» της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λιγοστεύει ο χρόνος και ο χώρος, για να αναδειχθούν πράγματα που γίνονται και αλλάζουν την καθημερινότητα και τις ζωές ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έχουν τεράστιες ανάγκες.

Μέσα στον τελευταίο χρόνο με σχέδιο, πόρους και συνέπεια - χωρίς τη συνδρομή του Χάρι Πότερ – η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας υλοποιεί αθόρυβα μια τεράστια μεταρρύθμιση. Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, γίνονται σταδιακά αυτό που οφείλουν να είναι. Φρουροί της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία. Ο πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, επισκέφτηκαν προ ημερών, το νέο ΚΕΠΑ στο ΣΕΦ, που μπορεί να εξυπηρετεί 10.000 ανθρώπους το μήνα, αξιοπρεπώς και με ταχύτητα. Ένα δεύτερο υπερσύγχρονο ΚΕΠΑ λειτουργεί ήδη στο Γαλάτσι και άλλο ένα στην Κοζάνη.

Μέσα σε ενάμιση χρόνο, από τους 500 γιατρούς που εκδίδουν τα πιστοποιητικά αναπηρίας σε ολόκληρη τη χώρα, φτάσαμε τους 1.200. Τερματίζοντας επιτέλους την απανθρωπιά να ζητείται κάθε χρόνο επιβεβαίωση της αναπηρίας ανθρώπων με παθήσεις μη αναστρέψιμες. Διευρύνθηκε η λίστα των παθήσεων, ενώ μέσα σε ένα μόλις χρόνο, όλα αυτά οδήγησαν σε μείωση κατά 76% των ραντεβού που εκκρεμούσαν. Ανθρώπων με βαριές αναπηρίες που έφταναν στα ΚΕΠΑ ακόμη και με ασθενοφόρα, για τα οποία δεν είχε προβλεφθεί ούτε θέση στάθμευσης.

Τι είδαν οι πολίτες στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές; Τον ύμνο της Ζωής στο Διαμαντή… Η ρηχότητα, ο λαϊκισμός πολλών και διαφορετικών συχνοτήτων είναι δυστυχώς απότοκος των πολλών μικρομάγαζων, τα οποία δεν βαραίνει η ευθύνη και η αγωνία ότι θα κληθούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Πολλαπλασιάζει δε την εστιασμένη καμπάνια δυσφήμισης και αποσιώπησης των μετρήσιμων αποτελεσμάτων της κυβερνητικής πολιτικής τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα.