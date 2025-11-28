Τα Jumbo τρολάρουν τον Τσίπρα: Αδειάστε τα όλα χωρίς …τσίπα (vid)

Viral έχει γίνει η νέα χριστουγεννιάτικη ραδιοφωνική διαφήμιση των Jumbo, καθώς κάνει έναν σαφή υπαινιγμό στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Συγκεκριμένα, παραφράζει το ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη» και στο τέλος ακούγεται η φράση «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

🔊Η νέα διαφήμιση των #Jumbo κάνει πλάκα με την #Ιθάκη και τον #Τσίπρα:

«Κι αν μετά τις αγορές

γεμάτες βρεις τις τσέπες σου

είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν !🤌

Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα» 🤣🤣



Αλέξη τελικά υπάρχει πιο φτηνό αφήγημα...και έχει και προσφορές ! pic.twitter.com/Oln8y3VzHd — Liλα Blόnde (@LiLa_Blonde_) November 28, 2025

Αναλυτικά η διαφήμιση αναφέρει:

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά

Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις

Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν

Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».