ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα – Το «όχι» του Πολάκη και η κυβίστηση Παππά

«Μύλος» επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας να υπερψηφίσει την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου, για συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε μια συνεδρίαση, κατά την οποία η αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο, με δεδομένη την αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «διάσπαση», η πρόταση Φάμελλου πέρασε τελικά, με συντριπτική πλειοψηφία.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ξεχώρισε η στροφή 180 μοιρών του Νίκου Παππά, ο οποίος, αν και μέχρι πρότινος τασσόταν υπέρ των θέσεων του κ. Πολάκη, τελικώς ψήφισε υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελλου. Παράλληλα, την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν - μεταξύ άλλων - οι Τρύφων Αλεξιάδης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

«Εκρηκτικό» κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ

Νωρίτερα, κατά την εισήγησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε τη συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα που προετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Ο τελευταίος επιτέθηκε στον Φάμελλο, με τον ίδιο να απαντά ότι διαφωνεί κατηγορηματικά με αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα αποτελεί «ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός, με ισχυρές συνέπειες και νέα δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν».

Τόνισε ακόμη ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, απέκτησε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς δεκαετιών».

Όπως σημείωσε, «ανεξάρτητα από τις διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», επισημαίνοντας την ανάγκη «οι παράλληλες πορείες να συγκλίνουν προς τον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με σαφές προγραμματικό πλαίσιο και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών στον προοδευτικό χώρο».

«Οι πολίτες χρειάζονται μια ισχυρή εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να έχει «δημιουργικό και συνθετικό ρόλο» στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και να λειτουργήσει ως «επιταχυντής πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων».

Όπως υποστήριξε, αυτό πρέπει να γίνει «μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, με στόχο μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και ευρείας λαϊκής νομιμοποίησης».

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τη γραμμή που προτείνει ο Φάμελλος ως «διάσπαση». «Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά, σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις», φέρεται να τόνισε ο βουλευτής Χανίων.

Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι «είμαι κάθετα αντίθετος με αυτή την άποψη», υπερασπιζόμενος την ανάγκη για ενότητα και προγραμματική σύγκλιση του προοδευτικού χώρου.

Λίγο αργότερα ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του σχετικά με όσα είπε στην Πολιτική Γραμματεία, τόνισε:

«Επειδή βλέπω πολλές «διαρροές» που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, αυτά που είπα καθαρά είναι τα εξής:

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο, όπου διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών, προοδευτικών αλλαγών, πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν!

Αντικειμενικά, η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική!

Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την Πολιτική Γραμματεία, και δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι «εκπρόσωποι Τύπου» νέου κόμματος υπό κατασκευή, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!!! ΦΤΑΝΕΙ!!

Θεωρώ πως όλοι —και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα— θα κριθεί πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπέμψει, σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του, πρόσφατα στη ΔΕΘ, από τον Σωκράτη Φάμελλο, και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες —και πρώτα απ’ όλα τον ελληνικό λαό.

Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα, π.χ. για «ταμείο εφοπλιστών», εμένα δεν με εμπνέουν!

Προφανώς και δεν υπάρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που, αν δεν κινηθεί, δεν θα αλλάξει τίποτα!

Γι’ αυτό, συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη, με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει. Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Αυτά είπα ΑΚΡΙΒΩΣ, και ό,τι άλλο διαβάσετε είναι ψέματα».