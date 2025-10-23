Σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ

«Σφοδροί κλυδωνισμοί προκλήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ κατά την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε τη συμπόρευση του κόμματος με τον πρώην πρόεδρό του - θέση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για διάσπαση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε την πρότασή του, λέγοντας ότι “υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα απέκτησε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης”.»

Συγκεκριμένα, η εισήγηση του νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρότεινε τη συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα που προετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Ο τελευταίος επιτέθηκε στον Φάμελλο, με τον ίδιο να απαντά ότι διαφωνεί κατηγορηματικά με αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φάμελλος υπογράμμισε ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα αποτελεί «ένα κρίσιμο πολιτικό γεγονός, με ισχυρές συνέπειες και νέα δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν».

Τόνισε ακόμη ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, απέκτησε χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς δεκαετιών».

Όπως σημείωσε, «ανεξάρτητα από τις διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», επισημαίνοντας την ανάγκη «οι παράλληλες πορείες να συγκλίνουν προς τον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με σαφές προγραμματικό πλαίσιο και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών στον προοδευτικό χώρο».

«Οι πολίτες χρειάζονται μια ισχυρή εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να έχει «δημιουργικό και συνθετικό ρόλο» στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και να λειτουργήσει ως «επιταχυντής πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων».

Όπως υποστήριξε, αυτό πρέπει να γίνει «μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, με στόχο μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και ευρείας λαϊκής νομιμοποίησης».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας τη γραμμή που προτείνει ο Φάμελλος ως «διάσπαση». «Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά, σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις», φέρεται να τόνισε ο βουλευτής Χανίων.

Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι «είμαι κάθετα αντίθετος με αυτή την άποψη», υπερασπιζόμενος την ανάγκη για ενότητα και προγραμματική σύγκλιση του προοδευτικού χώρου.