Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στις 10:00 του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης αναμένεται να τεθούν οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σημειώνεται ακόμα πως αργότερα ο κ. Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και τη συμπλήρωση 10 ετών στην ηγεσία του κόμματος.