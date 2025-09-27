Συνάντηση του Στ. Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η οποία διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή υποδοχή του πρωθυπουργού από τις 28 ομογενειακές οργανώσεις, στο γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του, κάτι που, όπως είπε, καταδεικνύει την ενότητα και την ισχύ του Ελληνισμού της Διασποράς, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι βασικός πυλώνας της ομογένειάς μας είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Εξάλλου, προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, όταν επισκεφθεί την Ελλάδα, να συναντηθούν στο υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τον ευχαρίστησε θερμά για τη διεξοδική συζήτηση που είχαν και τη θερμή συμπαράστασή του προς την Εκκλησία, ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο ενός τόσο κρίσιμου χαρτοφυλακίου.