Συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

28/11/2025 • 19:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

To παρών στη συνάντηση έδωσε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext η οποία όπως επισημάνθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών και αναμένεται να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας. 

 

