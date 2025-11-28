Συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

To παρών στη συνάντηση έδωσε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext η οποία όπως επισημάνθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών και αναμένεται να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας.