Συνάντηση Θ. Πλεύρη με την Εκτελεστική Διευθύντρια του EUAA, Νίνα Γκρέγκορι

Την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 'Ασυλο (EUAA), Νίνα Γκρέγκορι, συνάντησε σήμερα στη Μάλτα, ο υπουργός μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σκοπός της επισκέψεως του υπουργού ήταν αφενός να ενημερωθεί αναφορικά με τις προετοιμασίες και τα παραδοτέα του EUAA ενόψει της εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο αφετέρου να θέσει επισήμως τη βάση διαπραγμάτευσης για την υπογραφή του νέου ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου μεταξύ της χώρας μας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το 'Ασυλο.

Ο κ. Πλεύρης κατά την αποχώρησή του από την έδρα του EUAA δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια με το EUAA. Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια καταφέραμε να διαχειριστούμε σημαντικές κρίσεις και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του πεδίου. Συνεχίζουμε την εποικοδομητική συνεργασία που τη δεδομένη στιγμή είναι κομβικής σημασίας για τη Εφαρμογη του PACT, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής».