Συνάντηση Θ. Πλεύρη με τη γενική διευθύντρια του ΔΟΜ: Ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Έιμι Πόουπ, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσία της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΔΟΜ στον τομέα της μεταναστευτικής διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που ανακύπτουν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου. Ειδική αναφορά έγινε στη διερεύνηση ειδικών χρηματοδοτικών κονδυλίων για τη στήριξη προγραμμάτων εθελούσιων επιστροφών μεταναστών από τη Λιβύη προς τις χώρες καταγωγής τους, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης που σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την ενίσχυση αφρικανικών χωρών που γειτνιάζουν με τη Λιβύη, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών δυνατοτήτων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνομης μετανάστευσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ενώ και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω συντονισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η γγ Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.