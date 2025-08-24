Συλλυπητήρια Ν. Κακλαμάνη για την απώλεια του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα

Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του δημοσιογράφου και πολιτικού Δημήτρη Κωνσταντάρα εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον Δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, υιός των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη με την οποία έκαναν δύο παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξειδικευμένος στο διαδίκτυο και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Εργάστηκε ως συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης πολλές εφημερίδες.

Από το Νοέμβριο του 2016 ως τον Ιούλιο του 2017, εργάστηκε ως διευθυντής έκδοσης της σειράς Παγκόσμιας Κλασικής Λογοτεχνίας των Εκδόσεων Σμυρνιωτάκη καθώς Επιμελήθηκε της έκδοσης 24 βιβλίων.

Είναι τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ, του ΠΣΑΤ, της Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS), της Ελληνικής Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων (ΕΕΘΣ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ) στην Α' Αθηνών κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.