Στ. Πέτσας: Οι αγρότες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού

«Αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και κοινωνικά δίκαιος είναι ο Προϋπολογισμός του 2026» τόνισε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας ότι «διακρίνεται για την μείωση των φορολογικών βαρών για όλους».

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «αυτός θα είναι ο έβδομος Προϋπολογισμός των δύο αυτοδύναμων κυβερνητικών θητειών της ΝΔ» και επισήμανε πως «η Ελλάδα αρχίζει να συγκλίνει με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα, δεν αποκλίνει όπως συνέβαινε την προηγούμενη δεκαετία της δημοσιονομικής κρίσης».

Αναμφίβολα είπε ο βουλευτής της ΝΔ «πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν δύσκολα πέρα και έχουμε πολύ δρόμο για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας, που η χώρα έφτασε στα πρόθυρα της άτακτης χρεοκοπίας, αλλά πλέον είμαστε επί της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μονοπάτι σύγκλισης και όχι απόκλισης».

Ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι «για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία θα πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που φέρνουν επενδύσεις και δουλειές» και είπε ότι το 2026 προβλέπονται αύξηση επενδύσεων κατά 10,2%, χάρις στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ, παράλληλα έδωσε έμφαση στις προβλέψεις του Προϋπολογισμού για τις πολιτικές της Κοινωνικής Συνοχής και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, λέγοντας πως όλες οι πιστώσεις αυξάνονται.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Πέτσας είπε ότι θα πρέπει να δούμε το αγροτικό ζήτημα της χώρας «όχι με τα έπεα πτερόεντα της αντιπολίτευσης αλλά με σταθερή πολιτική πυξίδα και συγκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας». Το ποιος στέκεται δίπλα στον κόσμος της αγροτιάς, είπε ο βουλευτής της ΝΔ «φαίνεται στην πράξη.

Δεν φαίνεται με ανέξοδες υποσχέσεις από ξεραμένα λεφτόδεντρα, με επικοινωνιακού χαρακτήρα υποσχέσεις για τις κάμερες και με μικροπολιτικές κορώνες αλλά με πράξεις» και ρώτησε ποιος «ποιος μείωσε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές στο 6% από το 13%; Ποιος μείωσε κατά 50% τον φόρο εισοδήματος στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που διαθέτουν το προϊόν του μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας; Ποιος δρομολόγησε την επιστροφή 50% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης στους αγρότες; Ποιος μείωσε το ΦΠΑ στο 6% στα λιπάσματα; Ποιος νομοθέτησε αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019-2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά επάγγελμα αγρότες και αλιείς με σκάφη έως 12 μέτρα; Ποιος μείωσε τον ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα στο 13%; Ποιος θεσμοθέτησε το Τιμολόγιο ΓΑΙΑ με προνομιακούς όρους για το αγροτικό ρεύμα; Επτά ερωτήματα, μία απάντηση: Η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο κ. Πέτσας παράλληλα, αναφέρθηκε και στα μέτρα για την Περιφέρεια, αλλά και για τις οικογένειες με τα παιδιά και το δημογραφικό, λέγοντας ότι και αυτά αφορούν τους αγρότες μας, όπως και τα μέτρα έκτακτα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Ο ειδικός αγορητής της ΝΔ υπογράμμισε ότι οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα επιστρέψουν από τις πρώτες διανομές» και πρόσθεσε «Η ειλικρίνεια επιβραβεύεται, η απάτη αποκαλύπτεται και τιμωρείται μετά την μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για τη ΝΔ, είπε ο κ. Πέτσας «ο αγροτικός τομέας είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας» λέγοντας ότι ο «πρωτογενής τομέας της χώρας δεν είναι μαύρος» και πρόσθεσε πως «οι προσδοκίες μας είναι ακόμα υψηλότερες και πιστεύουμε για τον αγροτικό μας κόσμο σε υψηλές κορυφές που μπορούμε να τις κατακτήσουμε».

Ο ίδιος ζήτησε «να κλείσουμε τους λογαριασμούς με το 'χθες', την Δευτέρα στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, με όποια αντιπροσωπεία επιλέξουν οι ίδιοι οι αγρότες να πάνε στο Μαξίμου και να μπει ένα τέλος στον κύκλο της αντιπαράθεσης» και «να στρέψουμε το βλέμμα μας στο αύριο επενδύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, με νέες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες της σύγχρονης εποχής, με μια ομαδική δουλεία και σχέδιο. Κάτι που μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να κάνει».