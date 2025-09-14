Στ. Παπασταύρου: Σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος της Ελλάδας - Αξιοποιούμε τον ενεργειακό μας πλούτο

Την σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος της Ελλάδας, η οποία σηματοδοτείται από την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων για έρευνες στα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και δύο νοτίως της Πελοποννήσου, όπου θα συμμετάσχει μέσω κοινοπραξίας με την Helleniq Energy, τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη στην εφημερίδα Real News.

Ο υπουργος τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έχει σημαντική οικονομική, αναπτυξιακή και γεωπολιτική αξία και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η χώρα μας βρίσκεται στον ενεργειακό χάρτη των μεγάλων διεθνών παικτών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συμμετοχή της Chevron ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας, «με τρόπο που μπορεί να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και ενεργειακή αυτάρκεια».

Αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρει η εξέλιξη αυτή στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ενεργειακού μας πλούτου, επισήμανε ότι οι προοπτικές εντοπισμού νέων σημείων για γεωτρήσεις είναι αυξημένες, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός περιελάμβανε τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, «με τις οποίες ουσιαστικά διπλασιάζεται η έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα».

Όπως δε τόνισε ο ίδιος, η εξέλιξη αυτή επιστεγάζει μία συλλογική, εθνική, 15ετή προσπάθεια, για την οποία ευχαρίστησε και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων.

Αναφερόμενος δε, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε ότι είναι άκυρο και ανυπόστατο, «καθώς η χώρα μας ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η συμμετοχή της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό «λειτουργεί και ως διπλωματική αποτροπή έναντι της οποιασδήποτε απόπειρας αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, η οποία ήταν η πρώτη του ιδίου στην Ευρώπη, αλλά και η πρώτη αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας από την εκλογή του προέδρου Τραμπ. Όπως είπε ο υπουργός, η επίσκεψη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι HΠΑ αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως σημαντικό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο, «μέσω του οποίου θα μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού για να εμπεδωθεί ένα πιο ασφαλές και σταθερό ενεργειακό μέλλον».

Τόνισε δε, ότι στο πλαίσιο της στενής διμερούς σχέσης και στον τομέα της ενέργειας, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει στη χώρα μας και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, καθώς θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα η επόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), με τη συμμετοχή 20 κυβερνήσεων και πάνω από 400 αξιωματούχων και εκπροσώπων ενεργειακών εταιρειών.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προσπάθεια επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι θα έπρεπε πρώτα να κάνει την αυτοκριτική του ώστε να είχε αξιοπιστία ο λόγος του, καθώς ο ίδιος «επί σειρά ετών, ήταν ο βασικός παράγοντας τοξικότητας, την οποία μάλιστα έστρεψε με αθέμιτο τρόπο κατά των πολιτικών του αντιπάλων και των οικογενειών τους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε εξάλλου, ο Σταύρος Παπασταύρου στη νέα πολεοδομική μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία προβλέπει ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης θα ενταχθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, «ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα δόμησης και αδειοδοτήσεων».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την συμμετοχή του στο επερχόμενο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την επίτευξη συμφωνίας για το κλίμα ως το 2040, τόνισε ότι η χώρα μας έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, καθώς από την πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τον λιγνίτη το 2005, έφτασε σε απολιγνιτοποίηση κατά 90% και σχεδόν 60% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με παράλληλη στήριξη των πληθυσμών στις περιοχές που επηρεάζονται. «Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το 2040: να θέσουμε φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους, που δεν θα αφήνουν κοινωνίες ή χώρες πίσω, ούτε θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», κατέληξε.